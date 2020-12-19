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@洛阳人，道路货运驾驶员资格考试改革最新消息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 19:04

　　想从事道路货运工作的洛阳人注意了！

　　目前，洛阳市道路货物运输驾驶员从业资格考试制度改革已启动，今后，持驾照和机动车驾驶员培训结业证书(简称结业证书)即可申领从业资格证，不用再参加考试。

　　洛阳市道路运输服务中心驾培科负责人说，此次改革的目的是实现“一次报名、一次培训、一次考核”，避免培训内容交叉重复，减轻学员负担。以往，想从事道路货运工作的人员须到驾校考试取得相应驾照，再向道路运输部门报名参加从业资格证考试。今年3月1日后，按照国家相关部门要求，相关人员只需在驾校取得驾照和参加《货运教学大纲》培训并取得结业证书，即可到相关部门申领从业资格证。

　　●本次改革针对持有或欲考取A2、B2及以上驾照，从事道路货物运输的人员

　　●改革实施前已取得上述驾照、改革实施后初次申领道路货物运输驾驶员从业资格证件的人员，需到驾校参加相关培训和考核，凭驾照和结业证书申领道路货物运输驾驶员从业资格证件即可。

　　●此次改革对此前已取得道路货物运输驾驶员从业资格证者没有影响

　　●今后在我市范围内申领道路货物运输驾驶员从业资格证，须到洛阳市民之家交通运输窗口。

　　另外，记者还了解到，目前，洛阳市驾培机构共182所，其中，具备A2、B2及以上驾照培训资质的驾培机构有26所。为配合此次改革，洛阳交通运输主管部门正对全市驾培机构进行复核。第一批符合条件的7所驾培机构信息如下：

　　●洛阳市邙山机动车驾驶员培训有限公司，地址：西工区国花路14号，电话：0379—62232555

　　●偃师通运机动车驾驶员培训学校，地址：商城街道办事处偃化口南200米，电话：0379—67718007

　　●伊川县阔达机动车驾驶员培训有限公司，地址：城关街道办事处洛栾快速通道(南府店段)，电话：0379—68558555

　　●宜阳县金平驾驶员培训学校，地址：寻村镇甘棠村，电话：0379—65201999

　　●宜阳县云龙驾驶员培训学校，地址：柳泉镇柳泉村，电话：68725551

　　●栾川县德瑞驾驶员培训有限公司，地址：栾川乡方村村，电话：0379—66763856

　　●栾川县长安驾校，地址：栾川乡双堂村，电话：0379—66825000

　　（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 王连朋 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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