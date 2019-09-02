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探寻恐龙足迹 讲述“寻龙”故事【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 19:11

　　河南自然博物馆挂牌日前成立，馆中的“镇馆之宝”恐龙备受关注。鲜为人知的是，其中展出的“张氏秋扒爪龙”是用家住栾川县秋扒乡的张栓成的姓氏命名的。一个普通人的姓氏为何能冠以恐龙之名？22日，记者见到了和恐龙化石结缘15年的张栓成，听他讲述“寻龙”故事。

　　因工作与恐龙结缘，开始“寻龙”之旅

　　有专家说，秋扒是我国最早发现霸王龙化石的地方。22日，记者跟随“寻龙人”张栓成，一起探寻恐龙足迹。

　　远处山峰连绵，近处流水潺潺……秋扒乡位于栾川县城北，地处伏牛山和熊耳山的交汇处。想必在远古时期就是这样的秀美山色，吸引了当时恐龙在这里生活。

　　时光倒退。1972年，秋扒公社蒿坪大队的群众在修水库时发现了2枚形似牛角样的化石。经专家研究，这是两枚霸王龙的牙齿化石。

　　2006年，秋扒乡提出大力保护秋扒恐龙化石资源，作为秋扒乡恐龙化石普查保护工作领导小组组长张栓成，从此与恐龙化石结下了不解之缘。

　　2007年8月，张栓成带着从民间收集的动物化石，来到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所，他见到了侯连海教授。确定化石种类、叮嘱做好普查、参观研究所博物馆……临行前，侯先生特意送给他了一本有关古鸟类研究的书。这本书、这次北京之行，为他发现和探索恐龙世界增强了信心。从此，他探寻恐龙的脚步没有停歇过。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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