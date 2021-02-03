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点赞！洛阳339家企业入选国家科技型中小企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 16:52

　　23日，洛阳融媒记者从市科技局获悉，科技部火炬中心日前公布了2021年第一批、第二批国家科技型中小企业名单，我市339家企业入选。

　　科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动，取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务，从而实现可持续发展的中小企业，是推动大众创业、万众创新，加速科技成果转移转化的重要阵地。

　　此次入选的企业主要分布在电子信息、装备制造、新能源、新材料、生物科技等领域。近年，我市不断加强科技型中小企业培育力度，多措并举扶持科技型中小企业创新发展，持续壮大科技型中小企业集群，鼓励引导更多企业依靠科技创新做强做优。

　　下一步，我市将持续深化创新主体、创新平台“双倍增”行动，完善“微成长、升高、高变强”科技型企业梯次培育机制，引导我市科技型中小企业健康发展，不断壮大创新型企业集群，把培育壮大创新主体作为提升创新能力的重要支撑，汇聚更多高端优质创新资源，为我市创新驱动发展、产业转型升级注入新动能。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵亳 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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