《胡旋舞》：来自异域 风靡中原 (盛唐乐舞与洛阳)

常言道，艺不压身。若能穿越回盛唐，你会发现一个有趣的现象，就是会跳舞的人很吃香。比如武则天的侄孙武延秀，他因为《胡旋舞》跳得好，还被安乐公主选为驸马。

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。

上元之夜，当“唐宫小姐姐”穿越回洛阳应天门，恢宏壮丽的明堂内，一场宫廷乐舞让无数人梦回盛唐。

是的，从某种程度上说，乐舞是盛唐的灵魂，乐舞文化也是河洛文化的重要组成部分。今天，让我们来聊一聊盛唐乐舞与洛阳那些不得不说的故事。

中原自有胡旋者

常言道，艺不压身。若能穿越回盛唐，你会发现一个有趣的现象，就是会跳舞的人很吃香。比如武则天的侄孙武延秀，他因为《胡旋舞》跳得好，还被安乐公主选为驸马。

当然，这与当时的社会大环境有关。

唐代诗人王建在《凉州行》中说：“城头山鸡鸣角角，洛阳家家学胡乐。”当时的洛阳城中，生活着许多来自西域的胡人。他们沿着丝绸之路来到洛阳，带来了他们的生活方式，也带来了充满异域风情的乐舞，其中就包括风靡一时的《胡旋舞》。

据《旧唐书》等记载，此舞出自康国，因“急转如风”而得名，主要的伴奏乐器是鼓、笛等。

康国是粟特人建立的昭武九姓国之一，位于今乌孜别克斯坦的撒马尔罕一带，多能歌善舞者，多次向唐王朝进献胡旋女。白居易有《胡旋女》一诗，其中称：“胡旋女，胡旋女。心应弦，手应鼓。……中原自有胡旋者，斗妙争能尔不如。”

也就是说，《胡旋舞》传入中原后，受到人们的追捧，并出现了许多水平高超的舞者。至于武延秀，他的舞技不一定能超过胡旋女，只要能打动安乐公主就够了。

安乐公主是唐中宗李显最宠爱的小女儿，其宅第在洛水南岸的旌善坊，第一任丈夫叫武崇训，是武延秀的堂哥。神龙元年(公元705年)，武则天还政李唐后，她一度以“皇太女”自居，颇有权势。

武延秀本来没机会当安乐公主的驸马。公元696年，突厥首领默啜请求和亲，想把女儿嫁给女皇武则天的儿子。武则天不好拒绝，便让武延秀前去迎娶突厥公主。默啜认为这是小看自己，一怒之下将武延秀扣留，直到神龙初年才将其放归洛阳。

因久在突厥，武延秀学了一口突厥话。他常跟着武崇训到安乐公主宅中跳《胡旋舞》、唱突厥歌。安乐公主见他长得好看，又多才多艺，很是喜欢。后来武崇训在政变中被杀，安乐公主便嫁给了武延秀。可以说，《胡旋舞》改变了武延秀的人生。

胡腾身是凉州儿

《胡旋舞》属于健舞，舞者要不停地飞速旋转，对体能要求较高。因此，如果说安禄山和杨贵妃都是跳此舞的高手，倒有些令人意想不到。

史料记载，安禄山是胡人，身体肥壮，行动不便，一度要有人搀扶才能走路。不过，他为讨唐玄宗的欢心，甘愿当杨贵妃的干儿子，跳起舞来也非常卖力。白居易就在《胡旋女》一诗中说：“天宝季年时欲变，臣妾人人学圜(huán)转。中有太真外禄山，二人最道能胡旋。”

果然，唐玄宗沉迷声色，对二人极为宠信，“禄山胡旋迷君眼，兵过黄河疑未反。贵妃胡旋惑君心，死弃马嵬念更深”。不过，安史之乱爆发后，大唐由盛转衰，《胡旋舞》也随之沉寂下来。

盛唐时期，流行于中原的西域健舞除了《胡旋舞》，还有传自石国的《胡腾舞》《柘(zhè)枝舞》等。

石国也是昭武九姓国之一，位于今乌孜别克斯坦的塔什干一带。其中，《胡腾舞》多为胡人男子独舞，舞者身穿桐布衫，头戴尖顶帽，在花毡上腾踏起舞，节奏急促，以笛、琵琶等伴奏。

唐代诗人李端有《胡腾儿》一诗，其中称：“胡腾身是凉州儿，肌肤如玉鼻如锥。……安西旧牧收泪看，洛下词人抄曲与。”说的是一名年轻的胡人，在花毡上纵情起舞，满脸是汗，帽子也歪了。诗人欣赏着他的舞姿，心中却很不是滋味儿，在诗的最后发出感叹：“胡腾儿，胡腾儿，故乡路断知不知？”

相比之下，《柘枝舞》是女子独舞，虽也刚健奔放，却有婀娜妩媚的一面。舞者身穿罗衫，帽饰金铃，体轻腰细，舞姿动人，具有很强的观赏性。白居易、刘禹锡等都曾观赏过此舞，并在诗中对其进行了详细描绘。

据明代胡震亨在《唐音癸(guǐ)签》中记载，《柘枝舞》不止一种。其中，由两女童舞的《屈柘枝》是软舞，五代时，和凝有诗称“两个瑶池小仙子，此时夺却柘枝名”。宋代名臣寇准外号“柘枝颠”，也是因为他特别喜欢《柘枝舞》。

豪歌狂舞被禁断

在《唐音癸签》等的记载中，《胡旋舞》因“舞者立毬(即球，也有写作毯的)上，旋转如风”，也被称为《踏毬戏》，归入杂戏一类。

所谓杂戏，也相当于杂技。事实上，《胡旋舞》是在地上跳、毯上跳还是在球上跳，并无定论。或者说，三者都有可能。

盛唐时期，洛阳流行的杂戏也有不少，其中声势最大的是《泼寒胡戏》。

《泼寒胡戏》也称《泼寒胡舞》，和《胡旋舞》一样出自康国，是一种风俗性的歌舞活动。从武则天时期开始，每到冬寒时节，在洛阳的胡人就会成群结队地走上街头，尽情歌舞，甚至裸身泼水相戏，还用大鼓、小鼓、琵琶、箜篌等进行伴奏。

起初，朝廷对这种充满异域风情的杂戏并不禁断。如神龙元年(公元705年)，唐中宗李显在洛阳复位。当年十一月，他就登上洛城南门楼，观看了《泼寒胡戏》。

大臣吕元泰坐不住了。他认为冬寒时节，胡人在街头闹市裸身戏水，豪歌狂舞，实在太不雅观，应该制止他们。不过，李显并未采纳这个建议。

公元710年，唐睿宗李旦在长安登基。次年冬，他也观看了声势浩大的《泼寒胡戏》，诸王和太子甚至微服来到街头。左拾遗韩朝宗担心有刺客，请求朝廷下诏禁断，李旦称赞了他，但并没把这当回事。

公元712年，唐睿宗将皇位让给太子李隆基，自己当了太上皇。唐玄宗李隆基继位后，还将《泼寒胡戏》作为宴请外藩来使的重要节目，在宫廷宴会上大张旗鼓地进行演出。

这一次，大臣张说站出来了。他认为此舞过于狂放，用来招待外藩来使极其失礼，因此应该禁断。

开元元年(公元713年)冬，唐玄宗痛快地采纳了张说的建议，下诏禁断《泼寒胡戏》，称：“腊月乞寒，外蕃所出，渐浸成俗，因循已久，自今以后，无问蕃汉，即宜禁断。”

从此，一度风靡中原的《泼寒胡戏》渐渐销声匿迹。不过，《唐会要》中记载了吕元泰的谏书内容，人们从中还可想象当时的喧闹场面：“骏马胡服，名为《苏莫遮》。旗鼓相当，军阵之势也；腾逐喧噪，战争之象也……”

这样庞大的杂戏队伍，除了豪歌狂舞，泼水相戏，还俨然有“战争之象”，朝廷出手禁断，不难理解。(首席记者 张广英)