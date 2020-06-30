25日起，洛阳违法停车不再享受“优驾容错”

2019年7月1日，洛阳交警按照全市公安机关高质量民意警务建设总体部署，推出了“优驾容错”惠民举措，对符合“优驾”条件的轻微违法实行有限度的“容错”。此项惠民举措在鼓励机动车驾驶人遵章守纪、文明出行上起到了积极作用，大力弘扬了共建共治共享的新时代精神，受到广大市民的肯定和认可。实施以来，已有11.5万名车主享受到了这一“守法福利”。

关于停止执行违法停车“优驾容错”的通告

广大驾驶员朋友：

2019年7月1日，洛阳交警按照全市公安机关高质量民意警务建设总体部署，推出了“优驾容错”惠民举措，对符合“优驾”条件的轻微违法实行有限度的“容错”。此项惠民举措在鼓励机动车驾驶人遵章守纪、文明出行上起到了积极作用，大力弘扬了共建共治共享的新时代精神，受到广大市民的肯定和认可。实施以来，已有11.5万名车主享受到了这一“守法福利”。

当前，洛阳副中心城市建设全面铺开，城市面貌日新月异，城市管理也在持续创新发展。按照国家、省、市关于城市执法体制改革相关要求，3月22日，市公安局和市城市管理局联合发布了《关于移交“侵占城市道路、违法停放车辆”相关行政处罚权的公告》，自2021年3月25日零时起，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”的交通违法行为行政处罚及有关行政强制措施，由城市管理综合执法部门负责组织实施。根据公告要求，由于违法停车处罚权发生变化，从职能和技术层面，对违法停车的“容错”机制将无法继续实施。

洛阳交警将于2021年3月25日零时起，停止执行“优驾容错”中违法停车“容错”机制。目前，洛阳交警正在积极研究制定新的“容错”机制，将根据情况适时发布。

我们将紧跟副中心城市发展步伐，积极践行“以人为本、便民惠民”的城市交通管理思路，持续推进治堵治乱行动，挖掘和实施更多的惠民实招，不断提升广大市民对城市交通管理的幸福感和获得感。

洛阳市公安局交通警察支队

2021年3月23日