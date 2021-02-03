洛阳涧西区今年将重点改造48个老旧小区 看看有没有你家？

今年洛阳市涧西区老旧小区改造任务明确，将重点对16个片区在内的48个老旧小区实施改造。同时，将按照“群众下单、规划下厨、政府端菜”的要求，推动老旧小区居民关心关注的切身问题得到有效解决。
今年洛阳市涧西区老旧小区改造任务明确，将重点对16个片区在内的48个老旧小区实施改造。同时，将按照“群众下单、规划下厨、政府端菜”的要求，推动老旧小区居民关心关注的切身问题得到有效解决。
今年洛阳市涧西区老旧小区改造任务明确，将重点对16个片区在内的48个老旧小区实施改造。同时，将按照“群众下单、规划下厨、政府端菜”的要求，推动老旧小区居民关心关注的切身问题得到有效解决。
今年实施改造16个片区，受惠群众16782余户
今年，按照组团连片改造的重要指示要求，涧西区在老旧小区改造中将更加突出功能和服务的完善，坚持线上线下征求意见并存、里子面子工程并重、建设管理并举，力争在改造中带给群众更多由内到外的参与感与满足感。
按照计划，今年将对广文路片区、广文南路片区、延安路片区、嵩山路片区、唐宫西路片区、河科大片区、龙鳞路片区、南峰园片区、湖南路片区、广州市场片区、丽春西路片区、豫北一路片区、建设路片区、陕北一路片区、长三片区、重二片区等16个片区在内的48个小区进行组团连片改造，受惠群众将达到16782户。
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