今天，洛阳职工、青年、妇女代表庄严誓师！

今天上午，洛阳市工青妇组织“发力都市圈、建功‘十四五’、奋进新征程”誓师动员会在洛阳银隆新能源有限公司举行，全市职工、青年、妇女群体代表用庄严承诺和实际行动助力现代化洛阳都市圈建设。

今天上午，洛阳市工青妇组织“发力都市圈、建功‘十四五’、奋进新征程”誓师动员会在洛阳银隆新能源有限公司举行，全市职工、青年、妇女群体代表用庄严承诺和实际行动助力现代化洛阳都市圈建设。

活动中，洛阳市工、青、妇组织向全市职工、青年、妇女群众发表了《洛阳市工、青、妇组织“发力都市圈建功‘十四五’奋进新征程”倡议书》。原文如下：

立时代潮头，笑观风云际会；处沧海横流，尽显英雄本色。

在洛阳市委十一届十四次全会上，提出了把高质量建设现代化洛阳都市圈作为我市“十四五”经济社会发展的主战场主抓手主平台，奋力实现“四强两优三争先”的奋斗目标。站在这样一个继往开来的历史节点，洛阳迎来了前所未有的特殊历史机遇，也为广大河洛儿女施展才华、建功立业提供了更加宽广的舞台。

为团结带领广大群众以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加有为的担当，奋力投身全市经济社会发展主战场，谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，现向全市工青妇组织及广大职工、青年、妇女发出如下倡议：

一、坚定理想信念，当好习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话，矢志不渝跟党走。自觉把个人理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴的伟大征程中，融入建设社会主义现代化强市的历史使命里，充分发挥好“主力军”“生力军”和“半边天”作用。