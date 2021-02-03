总投资30.25亿元！洛阳41个项目入选全省5G项目清单　

22日，记者从市工信局获悉，近日省工信厅5G办发布2021年河南省5G项目清单，其中我市41个项目入选，入选数量位居全省第二。

伊电集团建设的5G+无人驾驶工艺车辆项目

22日，记者从市工信局获悉，近日省工信厅5G办发布2021年河南省5G项目清单，其中我市41个项目入选，入选数量位居全省第二。

此次入选的我市5G项目，总投资为30.25亿元，涵盖智慧旅游、智慧医疗、智慧车间等多个领域，其中既包括昊华电子气体项目、中航光电光电技术产业基地二期项目等”大手笔“重点项目，也包括二里头夏都遗址博物馆5G全息投影项目、“粮安工程”智慧粮库管理平台项目等”小而美“创新项目，将全方位多角度发挥5G推动作用，为我市加快建成中西部地区5G+融合创新示范城市提供新的助力。

在项目类别上，41个项目共分为技术研发、场景应用和产业发展三类。

工业添新动力。根据清单显示，我市多家重点企业，包括双瑞特装、中信重工、洛钼集团、LYC洛轴、中国一拖、中钢洛耐、中铝洛铜、中航锂电、中航光电等都将在今年开始或继续推进5G应用。