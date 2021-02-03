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持续至年底！洛阳法院开展执行突出问题专项整治活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 2021.03.23 11:49

　　3月20日上午,洛阳中院召开全市法院执行工作会议，将在全市法院开展为期9个月的“执行突出问题专项整治活动”。

　　洛阳中院党组书记、院长曲海滨，党组成员胡博文，各基层法院院长、中院执行局全体干警在主会场参加会议，各基层法院相关人员在各分会场参加会议。

　　会议通报了全市法院近3年来的执行质效情况，并对今后执行工作作出部署。针对人民群众反映强烈的“消极执行、选择性执行、乱执行”等突出问题，洛阳中院决定自2021年3月20日至12月31日，在全市法院开展“执行突出问题专项整治活动”，聚焦“执行质效不高”“司法作风不良”两大主线，践行“我为群众办实事”理念，切实提高人民群众对执行工作的满意度。

　　曲海滨指出，开展执行突出问题专项整治活动，是开展政法队伍教育整顿、树立执行队伍新形象的迫切需要，是坚持全面从严管党治警、推进执行队伍建设的必然要求，是更好回应人民群众新期盼、切实提升人民群众满意度的现实需要。全市法院要切实提高政治站位，强化责任担当，按照《实施方案》的措施和步骤，扎扎实实为群众办实事，确保上下联动、整体贯通，触要害、有真章、见真效，促进执行工作规范高效进行。对执行工作暖心便民的10项举措，要逐条逐项不折不扣落实，中院要加强对落实情况的跟踪督导和检查，确保各项举措落到实处、取得实效。

　　曲海滨强调，全市两级法院和广大执行干警，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持以人民为中心，抓好筑牢政治忠诚、增强为民意识、增强大局意识、强化公开意识、强化规范意识、绷紧纪律之弦六个重点，扎实做好执行突出问题专项整治，从群众最期盼的事情做起，从群众最不满意的地方改起，不断改良作风，提升执行质效，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

　　曲海滨要求，全市法院执行队伍要持续营造学的氛围，坚持做好政治学习和业务学习，学习党的规章制度，学习党的纪律，学习业务知识，才能切实做到对党忠诚；要持续营造严的氛围，严明政治规矩、严格履职尽责、严守纪律法规、严肃执纪问责，每一名执行干警都要在思想上牢固树立“严”的意识，把“严”的要求贯穿始终；要持续营造干的氛围，通过开展突出问题专项整治，切实整治顽瘴痼疾，改善工作作风，把教育整顿和党史学习教育转化为工作成果，实现风清气正、干事创业的政治氛围。全市法院执行局要通过营造学的氛围、严的氛围、干的氛围，实现全市法院执行系统忠诚、干净、担当的政治生态，落实市委提出的“清新简约，务本责实、实干兴洛”作风导向，坚决完成执行工作各项目标任务。(通讯员/王雨潇)
[ 责任编辑：卢佳芳]
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