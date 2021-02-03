洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【教育整顿进行时】市检察院组织到“三不”机制一体推进教育展馆参观学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.03.23 11:49

　　为进一步推进政法队伍教育整顿工作深入开展，切实增强检察干警的廉洁从检意识和拒腐防变能力，3月20日，洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军带领班子成员和市院机关干警到偃师市“三不”机制一体推进教育展馆参观学习。

　　在偃师市“三不”机制一体推进教育展馆内，干警们在讲解员的引导下，依次参观了“不敢腐”“不能腐”“不想腐”三个主展厅。展厅通过声光电设备、文字、图片、实物等多种表现形式，打造出生动详实的现代化廉政教育平台，用一种无声的震撼，撞击着参观者的心灵，使他们接受了一次深刻的党性教育和思想洗礼，进一步了筑牢了拒腐防变思想道德防线。

　　一幅幅图片、一件件实物、一个个鲜活的案例、一声声痛心的忏悔，都在时刻提醒着参观者要“不忘初心、牢记使命”，让不敢腐、不能腐、不想腐成为每一名检察干警的行动自觉。

　　活动结束后，干警们纷纷表示要以此次政法队伍教育整顿为契机，坚定理想信念，筑牢思想根基，不断增强廉洁自律意识，切实做到警钟长鸣，以实际行动诠释对党的忠诚，以良好的精神面貌、高昂的工作斗志，全力做好各项检察工作，以优异成绩庆祝建党100周年！（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市区路内编号停车位牡丹文化节期...
  • 三星堆文物为何“撞脸”二里头文物？...
  • 超35万列公里！洛阳地铁1号线完成空载...
  • 3月25日起，洛阳城区违法停车由交警部...
  • 快申请！今冬，洛阳这些小区已具备供...
  • 预计今年9月份，二广高速洛阳城区段改...
  • 去年洛阳最高温40.5℃ 竟然出现在春季
  • 惠及35万余名学生！洛阳课后服务全面开展
  • 孟津第六届桃花节本周六启幕 来送庄...
  • 中国国花园：扮靓园区形象 喜迎四方宾朋
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    和春天的约会

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    民俗袁家村
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605