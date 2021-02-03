【教育整顿进行时】市检察院组织到“三不”机制一体推进教育展馆参观学习

为进一步推进政法队伍教育整顿工作深入开展，切实增强检察干警的廉洁从检意识和拒腐防变能力，3月20日，洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军带领班子成员和市院机关干警到偃师市“三不”机制一体推进教育展馆参观学习。

为进一步推进政法队伍教育整顿工作深入开展，切实增强检察干警的廉洁从检意识和拒腐防变能力，3月20日，洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军带领班子成员和市院机关干警到偃师市“三不”机制一体推进教育展馆参观学习。

在偃师市“三不”机制一体推进教育展馆内，干警们在讲解员的引导下，依次参观了“不敢腐”“不能腐”“不想腐”三个主展厅。展厅通过声光电设备、文字、图片、实物等多种表现形式，打造出生动详实的现代化廉政教育平台，用一种无声的震撼，撞击着参观者的心灵，使他们接受了一次深刻的党性教育和思想洗礼，进一步了筑牢了拒腐防变思想道德防线。

一幅幅图片、一件件实物、一个个鲜活的案例、一声声痛心的忏悔，都在时刻提醒着参观者要“不忘初心、牢记使命”，让不敢腐、不能腐、不想腐成为每一名检察干警的行动自觉。

活动结束后，干警们纷纷表示要以此次政法队伍教育整顿为契机，坚定理想信念，筑牢思想根基，不断增强廉洁自律意识，切实做到警钟长鸣，以实际行动诠释对党的忠诚，以良好的精神面貌、高昂的工作斗志，全力做好各项检察工作，以优异成绩庆祝建党100周年！（通讯员/储涛）