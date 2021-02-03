超35万列公里！洛阳地铁1号线完成空载试运行【视频】

从去年12月1日试运行以来，洛阳地铁1号线已空载试运行超过35万列公里！而且，咱洛阳的首条地铁在试运行中各项指标远高于国家标准规定要求。

从去年12月1日试运行以来，洛阳地铁1号线已空载试运行超过35万列公里！而且，咱洛阳的首条地铁在试运行中各项指标远高于国家标准规定要求。

试运行是轨道交通从建设阶段过渡到载客运营阶段必经的一个环节，是载客运营前最后一个重要试验阶段，通过空载试运行，检验地铁运营组织、规章制度和设施设备系统的可用性、安全性、可靠性。按照有关技术标准，空载试运行时间不低于三个月。

洛阳地铁1号线试运行分三个阶段。其中，第一阶段从去年12月1日至15日，每日上线1到2列车，共计行驶里程0.44万列公里。第二阶段从去年12月16日至今年1月19日，主要进行低、中、高密度行车及运行图测试，共计行驶里程4.23万列公里。第三阶段从今年1月20日至2月底，主要进行连续跑图，其间最大上线列车数为12列，行驶里程20.3万列公里。目前仍在开展按图行车工作。

洛阳市轨道交通集团相关负责人表示，在连续跑图期间，每天试运行时间15小时，各项指标均优于国家规范标准要求。

该负责人表示，在试运行期间，1号线充分进行了人机磨合、人人磨合和机机磨合，对设备功能和系统安全可靠性、运营人员操作及规章制度进行了有效验证，锤炼了运营人员的业务技能。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 牟岩松 孙亚军 文/图/视频）