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市检察院召开党组中心组理论学习会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.03.23 11:48

　　3月19日，市检察院召开党组中心组理论学习会，专题学习《习近平谈治国理政》(第三卷)、党内法规条例等相关内容，落实全面从严治党。市院党组成员、专职检委参加会议并交流发言。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并提出要求。

　　会上，集中学习了习近平总书记重要讲话精神、重要论述以及《关于新形势下党内政治生活若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》。班子成员、专职检委结合党内法规制度学习，对照违法违纪典型案例进行剖析，深化以案促改，推动全面从严治党向纵深发展。

　　会议强调，要坚持党的领导，强化政治引领。要坚持党对检察工作的绝对领导，把全面从严治党放在首位。持续强化理论武装，持续深入学习领悟习近平总书记系列重要论述、重要讲话精神和党的创新理论。要严格执行党内政治生活准则，党内监督条例、纪律处分条例。班子成员、领导干部要率先带头从严抓队伍，从严抓管理。要抓好党建与业务融合，在抓好政治学习的同时抓好业务工作落实，做到政治学习与业务融合发展，一体推进。

　　会议指出，要树牢责任意识，强化责任落实。班子成员、领导干部要发挥带头作用，真正把自己摆进去，以更高更严的标准要求自己，自觉接受各方监督，充分发挥头雁效应；要层层压实责任，对照《全面从严治党主体责任清单》，认真履行“一岗双责”，围绕“抓管理、促提升”工作主线压实全面从严治党管理责任；要强化督促指导，对基层院和部门的督促指导要了解情况，摸透实情，解决问题，切实推动各项工作高质量发展。

　　会议要求，要严格监督执纪，强化问题整改。落实全面从严治党关键在领导干部。要坚持问题导向，对标政法队伍教育整顿要求、对标警示教育大会上反面案例和通报问题，主动检视自身，正视问题差距，紧紧围绕“六大顽瘴痼疾”，剖析思想，认真汲取教训，做到自我净化、自我完善、自我革新、自我提升。要树立系统观念，监督主体要形成合力，将司法责任追究、检察官惩戒、廉洁办案等纳入考评，建立完善监督执纪约束体系。要强化日常监督管理，以“四项制度”为牵引狠抓党纪党规执行和常态化督查巡查制度落实，严守监督责任，做好谈心谈话，及时提醒改正，根除问题苗头，把严管厚爱落到实处，为推动检察工作开创新局面、谱写新篇章奠定基础。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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