练就“马路办公”金刚钻（河洛观潮）

市轨道交通集团现场办公，对全线车站出入口和内部细节逐一把关，确保1号线如期迎客；洛浦公园管理处直接与群众沟通，问题解决一个核销一个……一段时间以来，“马路办公”成为我市城建管理部门的“常规操作”。直插一线、直扑问题、直面群众，这样的办法让工作更有效果，也更能赢得百姓口碑。

市轨道交通集团现场办公，对全线车站出入口和内部细节逐一把关，确保1号线如期迎客；洛浦公园管理处直接与群众沟通，问题解决一个核销一个……一段时间以来，“马路办公”成为我市城建管理部门的“常规操作”。直插一线、直扑问题、直面群众，这样的办法让工作更有效果，也更能赢得百姓口碑。

对于“马路办公”，人们或许并不陌生，这一做法指向也很清楚，就是要变“问题找上门”为“出门找问题”，把办公室“搬到”街头巷尾，开展马路巡查、马路调研、马路治理，就是要与老百姓面对面、心连心，在走访对话中发现、研究问题，推动问题现场解决。因为延伸了信息收集的触角，加快了信息沟通的效率，“马路办公”增强了解决问题的主动性、针对性、及时性，从而成为许多“实干家”手中的“一把刷子”。

眼睛贴近地皮，才能看见草根。不管是立足当下，以崭新城市风貌迎接牡丹文化节，还是着眼长远，抓好城市有机更新和老旧小区改造等民生实事，“距离都不可能产生美”。从道路不平、污水漫溢，到大雨内涝、小雨积水，再到线路杂乱、路灯不亮，问题多集中在基层，办法也多蕴含在基层，不沟通就不可能畅通，不深入就不可能精准，不掌握就不可能把握。一句话，离问题和群众十万八千里，热衷“坐衙办公”无异于盲人摸象，注定脱离实际难有成效。

“马路办公”不只是一种工作方法，考验的是实干作风，砥砺的是为民初心。当下，我们结合党史学习教育开展“我为群众办实事”实践活动，就是要深入基层、深入群众开展调查研究，把“办实事”的切入点着力点找准找实。从厕所革命、垃圾分类怎样推进，到交通秩序“治堵”、公共服务“治差”如何深入，都需要精准对接，最忌喊得响当当，实际上走过场。这就需要放下架子、舍下面子、扑下身子，带着责任和感情到一线去、到小区去，与群众想在一起、干在一起、累在一起、乐在一起，在“一竿子插到底”中掌握第一手资料，在“具体问题具体分析”中找准破题的路子，推动问题及时高效解决。

脚下沾有多少泥土，心中就能沉淀多少真情。少一些“隔空打牛”“遥相呼应”，多一些“直插一线”“深入群众”，在“马路办公”中练就“金刚钻”，在“马上就办”中提升“时度效”，我们就能以实实在在的成效取信于民，把实事办到群众心坎上！（张锐鑫）