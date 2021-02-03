市人大常委会党组（扩大）会议召开

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、文章和指示精神，学习了全国两会精神、市委近期有关会议精神等，研究贯彻落实举措。会议还审议了《市人大常委会及机关党史学习教育实施方案》。

会议强调，要认真学习贯彻好全国两会精神，强化思想政治引领，坚持原原本本学、融会贯通学、联系实际学，真正在学习领会会议精神上学深悟透；要围绕深化提升“9+2”工作布局及高质量建设现代化洛阳都市圈，认真依法履职，积极有效作为，推动科技创新、乡村振兴、生态保护、民生保障、社会治理等各方面工作高质量开展，为“十四五”开好局、起好步提供有力支撑。要把党史学习教育作为今年市人大常委会和机关党的建设的重要内容，按照规定动作高质量、自选动作有特色的要求，切实把中央、省、市部署要求落到实处；要增强党史学习教育的针对性、实效性和吸引力、凝聚力，引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，带领基层党员和群众学党史、讲党史、懂党史、用党史，把学习教育成果转化为推进工作的动力和成效，为市人大常委会依法履职提供有力思想政治保障，以扎扎实实的工作成绩庆祝建党100周年。

会议还对近期重点工作进行了安排部署。（记者 智慧 通讯员 何燕）