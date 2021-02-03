洛阳与日本冈山市举行友好交流视频会议

今年是洛阳与日本冈山市缔结友好城市40周年。昨日上午，两市举行友好交流视频会议，就筹办缔结友好城市40周年庆祝活动及未来深化务实合作等事宜进行互动交流。

今年是洛阳与日本冈山市缔结友好城市40周年。昨日上午，两市举行友好交流视频会议，就筹办缔结友好城市40周年庆祝活动及未来深化务实合作等事宜进行互动交流。

40年前的春天，冈山第一个与洛阳握手建立了国际友好城市关系，就此开启了洛阳国际友好城市交往的起点。40年来，洛阳与冈山交往日益紧密、交流合作不断深化。2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，在洛阳人民抗击疫情最需要帮助的时候，冈山作为国际友城第一个向洛阳伸出援手。同样，在获悉冈山疫情严重之时，洛阳人民也毫不犹豫地捐赠抗疫物资，为冈山人民抗击疫情助一臂之力。今年春天，两市相约在同一时间举办牡丹文化节。

洛阳市市长刘宛康和冈山市市长大森雅夫在致辞时共同表示，洛阳与冈山同气连枝、守望相助，40年的友谊历久弥坚。希望两市以花为媒，以缔结友好城市40周年为新起点，在抗疫、经贸、文旅、青少年交流等方面进一步深化合作、携手前行，共同谱写两市友好关系新篇章。

洛阳职业技术学院党委书记朱美荣、市有关部门主要负责同志参加会议。（记者 孙自豪）