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洛阳与日本冈山市举行友好交流视频会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.23 08:13

　　今年是洛阳与日本冈山市缔结友好城市40周年。昨日上午，两市举行友好交流视频会议，就筹办缔结友好城市40周年庆祝活动及未来深化务实合作等事宜进行互动交流。

　　40年前的春天，冈山第一个与洛阳握手建立了国际友好城市关系，就此开启了洛阳国际友好城市交往的起点。40年来，洛阳与冈山交往日益紧密、交流合作不断深化。2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，在洛阳人民抗击疫情最需要帮助的时候，冈山作为国际友城第一个向洛阳伸出援手。同样，在获悉冈山疫情严重之时，洛阳人民也毫不犹豫地捐赠抗疫物资，为冈山人民抗击疫情助一臂之力。今年春天，两市相约在同一时间举办牡丹文化节。

　　洛阳市市长刘宛康和冈山市市长大森雅夫在致辞时共同表示，洛阳与冈山同气连枝、守望相助，40年的友谊历久弥坚。希望两市以花为媒，以缔结友好城市40周年为新起点，在抗疫、经贸、文旅、青少年交流等方面进一步深化合作、携手前行，共同谱写两市友好关系新篇章。

　　洛阳职业技术学院党委书记朱美荣、市有关部门主要负责同志参加会议。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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