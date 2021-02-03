伊滨区一男子走失跑到高铁站 细心民警联系其家属将人接走

伊滨区一男子从家里出去后未归，家人急得到处寻找，还在网上发布寻人启事，没想到他跑到了洛阳龙门站，幸亏被细心的铁路民警发现，联系其家属将人接走。

伊滨区一男子从家里出去后未归，家人急得到处寻找，还在网上发布寻人启事，没想到他跑到了洛阳龙门站，幸亏被细心的铁路民警发现，联系其家属将人接走。

2日下午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警李栋与同事在停车场附近巡逻时，看到一名男子在地上坐着，身穿羽绒服、戴着帽子，看起来50多岁，旁边放着一辆电动车。

“大爷，您坐在这里干啥呢？”李栋询问发现，那名男子答非所问、逻辑混乱，说不清姓名、家庭住址等个人信息。看该男子行为异常，怀疑其迷了路，他们把人带回警务室。

李栋与同事给该男子拿来吃的喝的，并从其身上找到一部手机。手机未安装手机卡，只搜到一个固定电话，拨打过去得知对方是联通公司在伊滨区佃庄镇的一营业网点。他们判断，该男子应为附近居民，遂又联系伊滨经开公安分局。经核实，当地确有一魏姓男子走失，家属已经报警。后经比对，李栋眼前的男子正是魏某。原来，魏某之前因患病脑部受损，智力不正常，1日下午，魏某骑电动车出门，一直没回家，家属到处寻找，并在网上发布寻人信息，一直没有音信。

随后，魏某的家属接到李栋的电话赶来，向李栋等人表示感谢后，将魏某接走。(记者 魏巍 通讯员 侯家薪)