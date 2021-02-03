洛阳今天晴天间多云 气温4℃到24℃

今天我市晴天间多云，西南风3级到4级，气温4℃到24℃。

昨天早上，您出门时觉得外面冷吗？省气象服务中心发布微博称，昨天早上，我省西部山区再遇0℃以下气温，南阳淅川出现了霜冻。

根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，我市以晴好天气为主，气温回升。市气象台预计：今天我市晴天间多云，西南风3级到4级，气温4℃到24℃；明天晴天间多云，偏南风3级左右，气温6℃到25℃。春季的昼夜温差大，大家早晚还是要注意保暖。

春天到来，天气转暖，细菌、病毒等随之生长繁殖，流行性感冒、麻疹等传染病容易发生。如果衣着单薄，稍有疏忽就易感染疾病，危及健康。患有高血压、心脏病的中老年人，更应注意防寒保暖。此外，春天也是过敏性哮喘患者容易发病的时节，大家平时要坚持锻炼身体，提高机体抗病能力；还要讲究卫生，保持室内空气新鲜。

春季，人体新陈代谢变得旺盛，饮食宜选用辛、甘、微温之品。应避免吃油腻生冷之物，多吃富含蛋白质、糖类、维生素的食物，如瘦肉、禽蛋、牛奶、蜂蜜、豆制品、蔬菜、水果等。

春天到来，人体阳气渐趋于表，为适应气候转变，应早睡早起。入春以后，要适应阳气升发的特点，加强锻炼，可以到空气清新的大自然中去跑步、打拳、散步，让机体吐故纳新，舒展筋骨，为一年的工作学习打下良好的基础。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）