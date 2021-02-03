追寻先烈的足迹：一门三烈士 精神永流传

梨花吐芳，翠柏掩映，在伊川县烈士陵园内，一块特殊的烈士纪念碑庄严耸立。说其特殊，是因为这块纪念碑上一并刻写着“张行廉、张行广、张行庭”三个名字。他们三人是叔伯兄弟，先后在1945年、1946年为了党和人民的革命事业献出了宝贵的生命。

张艳菊记录父辈革命故事

梨花吐芳，翠柏掩映，在伊川县烈士陵园内，一块特殊的烈士纪念碑庄严耸立。说其特殊，是因为这块纪念碑上一并刻写着“张行廉、张行广、张行庭”三个名字。他们三人是叔伯兄弟，先后在1945年、1946年为了党和人民的革命事业献出了宝贵的生命。

近日，记者来到伊川县烈士陵园，追寻先烈的足迹，探访先烈后人，倾听一段令人难以忘怀的感人故事。

三兄弟积极参加革命

在伊川县城，记者见到了张行庭烈士的独生女张艳菊。张艳菊今年79岁，精神矍铄，记忆力极好。她从记事起就听母亲经常讲起父亲和三伯张行廉、五伯张行广的故事，对父辈的革命故事十分熟悉。

张艳菊介绍，自己的爷爷张安国曾是一名教书先生，思想开明、追求进步，他的思想直接影响了4个儿子和5个侄子。家族排行老三的张行廉，老五张行广、老六张行庭纷纷于20世纪三四十年代入党。

三兄弟的革命故事要先从张行廉讲起。张行廉1937年加入中国共产党，次年任中共伊川县委组织部部长兼吕店区委书记。

“三伯革命意志坚定，在被捕入狱后始终坚贞不屈。”张艳菊说，1941年4月三伯张行廉被国民党逮捕入狱。牢房里整日不见阳光，阴暗污浊，臭气熏天。在如此艰苦恶劣的条件下，张行廉受尽折磨，也不肯吐露任何信息。1942年1月，在党组织的大力营救下，他获释出狱。

1944年，张行廉返回豫西开辟敌后抗日根据地，任陕县(今三门峡境内)县委委员、宫前(今三门峡境内)区委书记兼区长。1945年5月28日，陕县“王彦事变”发生后，宫前区也立刻陷入了敌人的包围之中，局势骤然恶化。

6月初，张行廉等被土匪武装300余人包围。张行廉冒着生命危险，掩护其他同志突围，自己毫不犹豫地跳下了山崖，摔坏了腰骨和肋骨，不幸被俘，后被残忍地杀害。他英勇就义时年仅29岁。

“三伯没有后人，留给我们的仅有这一张照片。”张艳菊给我们看了一张小小的黑白照片。照片中的男子浓眉大眼，英气十足，照片右上角还标注着“张志杰”三个字。

“这张照片异常珍贵，是曾和三伯共事过的一位老同志送给我的，‘张志杰’估计也是三伯曾经用过的一个化名吧！”张艳菊感慨地说。

张行廉

保护文件，兄弟俩牺牲

在张行廉的带动下，老五张行广、老六张行庭都陆续加入了中国共产党，秘密做一些地下工作。

干革命总有牺牲。1946年张行广、张行庭兄弟俩英勇牺牲，噩耗传来，全家人陷入了深深的悲痛之中。“我们只知道父亲为国捐躯，可父亲究竟做什么工作、去世前是个什么情况，我们并不知晓。”张艳菊说，直至1969年母亲去世，这个谜团也没有解开。

1994年，伊川县计划为张行廉、张行广、张行庭三兄弟树烈士碑，张行庭曾经的战友姚刚将一封手写的牺牲证明交给张艳菊，张艳菊这才清楚父亲工作的情形。

原来，张行庭以吕店姚沟小学教师身份为掩护，秘密和张思贤等人一起干革命。1944年10月，张行庭还曾担任过伊川县抗日民主政府秘书，他和战友晚上一起刻写蜡版、油印文件，白天一起画漫画、写标语进行抗日救国宣传。

1946年7月6日，张行广、张行庭两人随部队突围到湖北省渡江时不幸双双遇难。“后有敌军追击，前有滔滔江水，上有敌军轰炸……”张行庭为了保护秘密文件不幸溺水，直到溺亡他还是死死地抱着油布包裹的文件。

为搭救弟弟张行庭，张行广极力上前救助，却一同被汹涌的江水夺去了年轻的生命。张行庭牺牲时只有26岁，哥哥张行广也只有28岁。

革命精神永流传

“父亲去世时我才4岁，不记得父亲长什么样子，他连一张照片也没有留下。”张艳菊伤心地说，家里有个老旧的木箱，可能是父亲的文件箱或者父母结婚时的嫁妆箱。张艳菊重新为它上了漆，至今还留在家中使用。

张艳菊前些年专门以《缅怀亲人》为题，将父辈的革命故事进行了记录。在《缅怀亲人》最后，张艳菊这样写道：“你们为革命牺牲，生前有功，死后有荣，革命精神松柏常青，我们永远不会忘记……”(记者 孙小蕊 通讯员 李德伟 文/图)