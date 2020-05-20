惠及35万余名学生！洛阳课后服务全面开展

新学期伊始，随着涧西区正式启动课后服务工作，此项工作实现在我市各城市区的全面推广。截至3月22日，全市有661所义务教育阶段学校提供课后服务，惠及35万余名学生。今年，洛阳将积极回应社会关切，不断扩大覆盖范围，进一步提升课后服务水平，以优质供给满足群众新期待。

新学期伊始，随着涧西区正式启动课后服务工作，此项工作实现在我市各城市区的全面推广。截至3月22日，全市有661所义务教育阶段学校提供课后服务，惠及35万余名学生。今年，洛阳将积极回应社会关切，不断扩大覆盖范围，进一步提升课后服务水平，以优质供给满足群众新期待。

数字：35万余名学生收益，缓解“放学早、接送难”

“爸爸妈妈上班忙，我在学校吃饭学习，挺好的！”19日11时30分，在洛龙区启迪未来小学餐厅，五年级二班学生刘昊洋捧着餐盘吃得津津有味。餐厅外，各年级学生按下课的早晚顺序，分批排队就餐，秩序井然。

去年9月，洛阳启动课后服务工作。推进中，按照属地管理、学校为主、自愿参加、全面发展、公益惠民、事项公开等原则，各县(市)区出台实施细则，充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，以提供课后托管服务和学业指导为基本内容，以丰富多彩的课外活动为补充，减轻中小学生的课外负担，促进学生全面发展。

“这项惠民举措解决了我们的后顾之忧。”瀍河区居民刘毅说，孩子正在上小学3年级，以前最头疼的就是每天的接送问题，如今他能安心投入工作。

截至3月22日，洛阳市共有661所中小学开展课后服务，惠及35万余名学生。城市区269所中小学校有249所开展课后服务，占比达90%，24万余名在校生中有15万余名学生接受课后服务，占比达到62%以上。城市区中，老城和瀍河两区的课后服务工作均实现100%全覆盖。