洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

惠及35万余名学生！洛阳课后服务全面开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 22:35

　　新学期伊始，随着涧西区正式启动课后服务工作，此项工作实现在我市各城市区的全面推广。截至3月22日，全市有661所义务教育阶段学校提供课后服务，惠及35万余名学生。今年，洛阳将积极回应社会关切，不断扩大覆盖范围，进一步提升课后服务水平，以优质供给满足群众新期待。

　　数字：35万余名学生收益，缓解“放学早、接送难”

　　“爸爸妈妈上班忙，我在学校吃饭学习，挺好的！”19日11时30分，在洛龙区启迪未来小学餐厅，五年级二班学生刘昊洋捧着餐盘吃得津津有味。餐厅外，各年级学生按下课的早晚顺序，分批排队就餐，秩序井然。

　　去年9月，洛阳启动课后服务工作。推进中，按照属地管理、学校为主、自愿参加、全面发展、公益惠民、事项公开等原则，各县(市)区出台实施细则，充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，以提供课后托管服务和学业指导为基本内容，以丰富多彩的课外活动为补充，减轻中小学生的课外负担，促进学生全面发展。

　　“这项惠民举措解决了我们的后顾之忧。”瀍河区居民刘毅说，孩子正在上小学3年级，以前最头疼的就是每天的接送问题，如今他能安心投入工作。

　　截至3月22日，洛阳市共有661所中小学开展课后服务，惠及35万余名学生。城市区269所中小学校有249所开展课后服务，占比达90%，24万余名在校生中有15万余名学生接受课后服务，占比达到62%以上。城市区中，老城和瀍河两区的课后服务工作均实现100%全覆盖。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 黄河生态 美景如画
  • 悬挂蓝色号牌的新能源车是否可以不限...
  • 洛阳新能源汽车产业联盟成员增至34家
  • 洛阳平顶山两市政协开展联合调研
  • 3月25日起，洛阳城区违法停车由交警部...
  • 快递员未经允许擅自将快件放在快递驿...
  • 三星堆文物为何“撞脸”二里头文物？...
  • 三星堆考古新发现：神秘木匣启动发掘 ...
  • 洛阳市处非办提醒：警惕非法集资盯上...
  • 卖树钱“不翼而飞” 民警掀开锅盖一看...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    和春天的约会

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    民俗袁家村
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605