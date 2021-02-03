记者跑腿：这些孕产妇、拟怀孕夫妇可免费做检查

近日，市民刘女士通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询有关免费孕期检查的问题。22日，记者从洛阳市卫生健康委员会、洛阳市妇幼保健计划生育服务中心(洛阳市出生缺陷干预中心)了解到，我市各辖区常住的孕产妇可享受免费产前筛查，拟怀孕夫妇可享受国家免费孕前优生健康检查。

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近日，市民刘女士通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询有关免费孕期检查的问题。22日，记者从洛阳市卫生健康委员会、洛阳市妇幼保健计划生育服务中心(洛阳市出生缺陷干预中心)了解到，我市各辖区常住的孕产妇可享受免费产前筛查，拟怀孕夫妇可享受国家免费孕前优生健康检查。

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刘女士说，她家住涧西区武汉路，去年结的婚，前不久她怀孕了，听说有孕产妇的免费检查，她想问问可以做哪些检查。

所跑单位

洛阳市卫生健康委员会、洛阳市妇幼保健计划生育服务中心(洛阳市出生缺陷干预中心)

跑腿经历

洛阳市卫生健康委员会妇幼科工作人员介绍，我市各辖区常住的孕产妇可享受免费产前筛查，拟怀孕夫妇可享受国家免费孕前优生健康检查。

免费产前筛查的孕产妇需符合的条件为，夫妇双方至少一方具有河南省户籍或夫妇双方非洛阳市户籍，但女方在本市居住6个月以上，可到辖区定点免费筛查的医疗保健机构进行免费产前检查，其新生儿可免费进行疾病筛查。产前筛查包括两项：孕11周至13周+6天，做产前超声(NT)筛查；孕15周至20周+6天，做血清学筛查(唐氏综合征筛查)。新生儿可免费进行苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减退症筛查和听力筛查。

针对我市拟怀孕夫妇的免费健康检查，洛阳市妇幼保健计划生育服务中心党支部副书记蔡社伟说，国家免费孕前优生健康检查包括优生健康教育、病史询问、体格检查、风险评估和咨询指导等项目。免费对象为：全市符合生育政策并准备怀孕的夫妇(包括准备生育二孩的夫妇及流动人口)，或夫妇双方非本地户籍但在本地居住半年以上。

我市西工区、老城区、瀍河区、伊滨区的拟怀孕夫妇，可到洛阳市妇幼保健计划生育服务中心(九都路与七一路口西50米路南)接受免费孕前优生健康检查；高新区的拟怀孕夫妇可到涧西区妇幼保健计划生育服务中心检查；其他县(区)的拟怀孕夫妇分别在各县(区)妇幼保健院或者计生站、妇幼保健计生中心检查。

需要注意的是，国家免费孕前优生健康检查时，拟怀孕的夫妇双方需要携带身份证、结婚证、孕前优生健康服务卡(提前到各乡镇办、社区、村卫生计生管理员处领取)，并注意空腹、女性避开经期。

跑腿结果

刘女士表示，对免费孕期检查的问题已经了解，对相关部门的解答表示满意，感谢洛报融媒的帮忙。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 耿梅 文/图)