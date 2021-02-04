去年洛阳最高温40.5℃ 竟然出现在春季

明天是世界气象日，今年的主题是“海洋，我们的气候和天气”。近年，洛阳气候有哪些新变化？去年洛阳主要天气气候事件有哪些？记者采访了市气象局高级工程师张俊洁。

明天是世界气象日，今年的主题是“海洋，我们的气候和天气”。近年，洛阳气候有哪些新变化？去年洛阳主要天气气候事件有哪些？记者采访了市气象局高级工程师张俊洁。

近年洛阳气候新变化：夏季渐长，冬季渐短

今年世界气象日的主题是“海洋，我们的气候和天气”。我国幅员辽阔，气候类型多样，洛阳地处在暖温带向亚热带过渡气候带，四季分明，冬夏长，春秋短，短到春秋两季之和也没有一个夏季长。近年，随着全球变暖趋势愈发明显，洛阳的气候也出现了一些变化。

“明显变化有两个，一是夏季渐长、冬季渐短，二是冬春季节升温更加明显，且未来这种变化趋势还可能持续。”张俊洁说，数据显示，近年来，洛阳入春、入夏的时间一直在提前：常年入春时间为3月27日，2019年提前了16天，2020年提前了21天；常年入夏时间为5月23日，2019年提前了7天，2020年提前了8天。而入秋、入冬的时间一直在延后：常年入秋时间为9月7日，2019年晚了4天，2020年晚了11天；常年入冬时间为11月6日，2019年晚了10天，2020年晚了14天。

“今年入春时间依然偏早。”张俊洁说，今年3月15日前后，我市大部分县区已经进入气候学意义上的春季，比常年提前12天了左右。