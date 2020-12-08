为了两名在校大学生没有“污点” 检察机关拟作不起诉

22日，洛报融媒记者从新安县人民检察院获悉，检方18日为该县两名在校大学生王某某、侯某某举行了一场听证会，两人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。与以往听证会不同的是，本次听证会拟对犯罪嫌疑人作不起诉。

22日，洛报融媒记者从新安县人民检察院获悉，检方18日为该县两名在校大学生王某某、侯某某举行了一场听证会，两人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。与以往听证会不同的是，本次听证会拟对犯罪嫌疑人作不起诉。

去年3月，犯罪嫌疑人王某某、侯某某出于挣钱目的，经其同学介绍，将其个人银行卡及U盾贩卖给了诈骗犯罪分子，帮助实施信息网络犯罪活动，致使犯罪分子使用其银行卡收取诈骗钱款共计60余万元。警方分别于去年11月3日、去年12月5日通知犯罪嫌疑人王某某、侯某某到案。

检察机关受理该案后，对两人进行了社会调查。在综合考虑王某某、侯某某行为的社会危害性后，为挽救教育失足在校大学生，新安县人民检察院对王某某、侯某某拟作出不起诉决定，并召开了拟不起诉公开听证会。

听证会上，办案检察官向参与听证会的人大代表、政协委员、律师、侦查人员、学校老师、两名犯罪嫌疑人及其家长，详细介绍了案情，并介绍最高法、最高检和公安部关于办理该类案件的刑事政策。

参会人大代表、政协委员在充分听取侦查人员、犯罪嫌疑人的陈述后发表意见，从社会效果、法律效果等方面综合考量，同意对两人作出相对不起诉决定。