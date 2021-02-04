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快申请！今冬，洛阳这些小区已具备供热条件【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 19:12

　　吊装、对口、焊接……22日上午，在涧西区中州西路与谷党街交叉口，大型吊车将热力管道吊起，再依次放入管道坑中，现场一派繁忙景象。

　　“这是新安县引热入洛项目，目的是与市区大管网联通，对市区内热源的调配和稳定起重要作用。”洛阳热力有限公司有关负责人介绍，该公司今年的目标是新增供热面积230万平方米，敷设主管网8公里、新建14座热力站。隋唐城小区、公交四公司家属院、教师新村、唐城花园、玻璃厂南路公路局家属院、申泰丽景、二运公司高层家属院、一职高家属院、天津路邮电家属院等小区今冬将具备供热条件。

　　另外，近期，唐宫路(光华路—宫隅路)工程已将偃师热源与孟津热源进行了互联互通，实现了偃师热源与孟津热源综合调配的目标。伊滨区科技大道(香堤路—香龙湾规划路)、金谷北路(瀍涧大道—状元红路)、金业路(玄武门大街—中州路)、夹马营路(九都路—中州路)、李城路(中州路—机车厂路)等供热工程将陆续开工。

　　“沿途小区可抓紧申请。”该负责人还说，从申请到开始供热需要多个环节，根据工程量、施工环境、施工时机等，才能确定工期。仅施工就需要2个月至3个月工期。所以，只有在今年6月30日前提出申请并获批的小区才能保障当年用热。因供热是个系统工程，牵涉到工程投入和热效率问题，所以用热申请的主体为小区，不针对个人。

　　如何申请用热呢？首先小区管理方要向洛阳热力有限公司市场科提出申请，并确定小区有无热力站的建站位置，而后，按照相关规定，小区必须有70%的业主不反对，50%的业主申请才可以进行安装建设，技术人员也会到小区实地查看，如果具备供热前期条件，热企会尽快开展工作。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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