好消息！洛阳结核病人数量连年下降

3月24日是世界结核病防治日，今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”。

3月24日是世界结核病防治日，今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”。

去年，受疫情影响，我市结核病防治工作受到较大影响。不过，也正因为大家都保持了社交距离，且戴口罩的缘故，2020年，我市登记肺结核患者三千多例，比2019年的减少了20.2%，下降趋势较明显，且呈连年下降趋势。

“去年，新冠肺炎疫情很快得到控制，是因咱们国家从上到下的防控工作做得好。其实，结核病也一样，如果更多人知晓结核病的传播途径，懂得如何预防，做好自我防护，那结核病的防治工作也将更好的推进。”市疾控中心结核病预防控制所所长梁明辉说，今年的主题是“终结结核流行，自由健康呼吸”，这也提醒大家，影响我们肺部健康、阻碍你我自由呼吸的传染病，除了新冠肺炎，还有肺结核需要大家注意防护。

梁明辉说，肺结核主要通过咳嗽、打喷嚏传播，而与肺结核病人密切接触者、长期应用肾上腺皮质激素免疫抑制剂的患者、糖尿病人及65岁老年人都属于高危人群。如果咳嗽、咯痰两周以上，应及时到结核病定点医院诊治。

目前，我市肺结核患者治疗已纳入按病种付费医疗保障政策。

已纳入的肺结核6个病种：初治肺结核、复治肺结核、结核性胸膜炎、单耐药肺结核、多药肺结核和耐多药肺结核。只要是我市参加城镇职工和城乡居民基本医疗保险人员均可享受，且保险基金支付不设起付标准，按相应定额标准实行按比例支付。具体比例：居民医保住院支付比例分别为县级80%、市级70%、省级65%，门诊支付比例均为80%。职工医保住院支付比例分别为县级80%、市级70%、省级65%(退休人员统一提高5%)；特殊疾病门诊支付比例为在职职工85%、退休人员87%。

市疾控中心提醒，目前洛阳市区结核病定点医疗机构位于河科大一附院开元院区(0379-69823362)，偃师、孟津、汝阳、栾川等地结核病门诊在当地的县人民医院，伊川、洛宁两地的结核病门诊在当地中医院，其他县的定点医疗机构在当地疾控中心。在定点医疗机构结核病门诊就诊的咳嗽、咯痰两周以上疑似肺结核病人，可以免费查痰一次和拍胸片一张。确诊后可享有免费的抗结核药物和按病种付费医疗保障政策。

如何防范结核病？梁明辉为大家划重点介绍防护举措：1、勤洗手、多通风、强身健体可以有效预防肺结核；2、咳嗽或打喷嚏时掩口鼻、不随地吐痰，可以减少肺结核的传播；3.新生儿和婴幼儿应及时接种卡介苗。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅)