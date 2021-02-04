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涧西重二社区：“小板凳恳谈会”搭起连心桥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 18:36

　　“在城市生活久了，很怀念老家大家一起看大戏的时候，城市里很少有搭戏台唱戏这种活动。”“最近就给大家安排一场！”“咱社区的服务还有哪些需要提升改善的地方，大家都多提建议。”今天上午，涧西区重庆路街道二社区的广场上，居民们围坐在一张张小板凳上，你一言我一语，正和工作人员拉着家常。

　　党建引领、“四治”并进，服务进社区，关键在于解决居民的实际需求。依托辖区各小区党支部，重二社区党委逐步形成了以“小板凳恳谈会”为中心，以“小板凳微课堂”“小板凳连心站”为主要内容的“小板凳+”服务体系，将以往“台上讲、台下听”的传统座谈会搬到小区楼栋、花园广场等“开放式”场地，现场倾听居民意见、快速搜集居民需求、及时解决居民诉求，使社区服务更有温度。

　　社区工作人员搬着小板凳现场办公，颇具亲和力。有人反映问题，出门就能见到工作人员，一聊就是大半天；遇到老年人买菜回来，工作人员邀请对方坐在小板凳上歇歇脚，顺便唠几句，近期需要入户走访的内容也就问清楚了。

　　“计划生育家庭意外伤害保险怎么办理？”一位女性居民拉住了工作人员宋娣询问。

　　“我家老太太今年80岁，出门理发不太方便，能请志愿者上门帮个忙吗？”一位女士问。

　　“最近社区有啥文艺活动，我想参加咋报名？”看到工作人员李艳杰，一位老年居民问她。

　　针对居民反映的各类诉求，重二社区党委梳理出一份“需求清单”，各小区党支部和共建单位结合各自实际认领任务，每月开展一次“小区党支部便民流动服务”活动，提供各类服务项目。比如，围绕党史党情、党性修养和榜样故事等开展“微党课”；针对大家关心的小区建设、医疗、教育和社保等内容释疑解惑；组织各类文艺演出丰富居民娱乐生活；主动上门为高龄老人办理领取津贴认证；定期组织免费家电维修、缝补衣服、法律咨询、爱心义诊等……

　　“我们提出的建议和意见，都能得到及时协调和解决，这让我们很有‘自家人’的感觉，贴心服务就在身边。”居民赵师傅说。

　　据悉，“小板凳+”服务体系建立以来，重二社区党委先后召开“小板凳恳谈会”16场，参与人数670余人次，集齐“金点子”28个，收集居民需求68条，设立服务项目33个，解决热点难点问题110多件，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力，形成“党建引领、共治共管、共建共享”的小区治理新模式，居民的幸福感、满意度不断提升。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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