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微信账号被封 他怀疑跟微信扫码领玩具有关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 18:32

　　日前，市民韩先生夫妇在街头参加扫微信二维码免费领玩具活动，事后微信账号涉嫌违规操作被封。微信客服提醒，不要随意扫陌生人的二维码，或涉嫌辅助违规账号解封，一旦认定将对当事人账号进行处罚。

　　韩先生家住涧西区。前几天，他爱人的眼镜框架变形，夫妻俩带着孩子到景华路一眼镜店维修。他们快走到眼镜店门口时，被一名中年女子拦住，对方拿着各种小玩具，称扫微信二维码可免费领一个。

街头有不少扫码领玩具的活动

　　“我们参加过扫码领玩具活动，有些微商想增加好友数量，用免费玩具‘吸粉’。”韩先生说，他们以为是类似活动，就用爱人的手机扫对方微信上的二维码，对方说没成功，接着要来其爱人的手机操作。该女子手速很快，只见她将其爱人的手机号发到一个微信群，随后又扫二维码。他感觉不对劲儿，立即要回手机，最后也没要玩具。

　　令韩先生没想到的是，当日下午，他爱人的微信号被封，提示涉嫌违规操作，俩人怀疑跟扫码领玩具有关。他爱人申请自助解除封号，微信才恢复正常，不过官方提醒如果再进行类似操作，将永封其账号。

　　韩先生询问朋友得知，一些涉嫌诈骗或发布违规信息的微信账号被官方封了之后，需要他人辅助解封账号或注册新账号时进行辅助验证，就找兼职在街头拉人扫码，兼职每单可获得几十元报酬。

　　微信客服告诉记者，他们接到过不少类似投诉。去年4月，他们曾发布针对利诱用户参与虚假辅助注册、解封行为的治理公告。公告中提到，一些新注册、解封的微信账号衍生出欺诈、垃圾营销、虚假广告等多种恶意行为，微信官方对上述现象采取封号等打击。对于多次为恶意账号提供辅助者，一旦核实二者存在关联，微信将对该账号进行限制使用部分或全部功能、短期或长期封号处理。

　　客服说，正常朋友之间进行安全辅助验证属于正常合规行为，帮助他人进行安全辅助验证时应仔细核实对方身份，如果遇到用免费送礼、兼职、网赚等名义，让你为陌生人提供扫码帮助的应提高警惕，避免在不知情的情况下协助不法分子完成注册或解封，以免使自己和他人遭遇欺诈、赌博、色情传播、垃圾营销等违法违规行为的情况出现。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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