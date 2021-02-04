洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

即日起至30日，9路、10路等5条公交线路调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 18:32

　　22日，记者从市公交集团获悉，中州路下穿王城大道工程地面道路建设工程于3月22日22时至3月30日围挡施工，在此期间，途经的9路、10路等5条公交线路将调整。

　　9路：从东花坛发车，沿现运营线路至凯旋西路王城大道口后，改走凯旋西路、辽宁路、珠江路、延安路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

　　10路：从上阳路丽春东路口南发车，沿原线至凯旋西路涧东路口后，改走凯旋西路、纱厂南路、中州中路恢复现行线路运营。

　　19路：从机车厂路中州东路口发车，沿现运营线路至凯旋西路王城大道口后，改走凯旋西路、辽宁路、黄河路、延安路恢复原线运营；回程沿现运营线路至中州西路黄河路口后，改走黄河路、辽宁路、凯旋西路、纱厂南路恢复原线运营。

　　99路：从牡丹广场发车，沿原线至延安路黄河路口后，改走黄河路、辽宁路、凯旋西路、王城大道恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

　　103路：从武汉南路蓬莱路口北发车，沿现运营线路至中州西路长春路口后，改走长春路、延安路、黄河路、辽宁路、凯旋路西路、纱厂南路恢复原线运营。

　　上述线路调整后，取消七里河站、王城公园站停靠，新途经道路的公交站点都正常停靠。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳将推进电动自行车挂牌管理
  • 洛阳地铁时代即将到来 听听这些洛阳人...
  • 黄河生态 美景如画
  • 悬挂蓝色号牌的新能源车是否可以不限...
  • 洛阳新能源汽车产业联盟成员增至34家
  • 文旅专线巧装扮 喜迎牡丹文化节【高清...
  • 洛阳人喝的自来水 入户前要经过106项...
  • 洛阳平顶山两市政协开展联合调研
  • 快递员未经允许擅自将快件放在快递驿...
  • 孟津会盟：“梨花经济”成乡村振兴新...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    和春天的约会

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    民俗袁家村
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605