即日起至30日，9路、10路等5条公交线路调整

22日，记者从市公交集团获悉，中州路下穿王城大道工程地面道路建设工程于3月22日22时至3月30日围挡施工，在此期间，途经的9路、10路等5条公交线路将调整。

22日，记者从市公交集团获悉，中州路下穿王城大道工程地面道路建设工程于3月22日22时至3月30日围挡施工，在此期间，途经的9路、10路等5条公交线路将调整。

9路：从东花坛发车，沿现运营线路至凯旋西路王城大道口后，改走凯旋西路、辽宁路、珠江路、延安路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

10路：从上阳路丽春东路口南发车，沿原线至凯旋西路涧东路口后，改走凯旋西路、纱厂南路、中州中路恢复现行线路运营。

19路：从机车厂路中州东路口发车，沿现运营线路至凯旋西路王城大道口后，改走凯旋西路、辽宁路、黄河路、延安路恢复原线运营；回程沿现运营线路至中州西路黄河路口后，改走黄河路、辽宁路、凯旋西路、纱厂南路恢复原线运营。

99路：从牡丹广场发车，沿原线至延安路黄河路口后，改走黄河路、辽宁路、凯旋西路、王城大道恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

103路：从武汉南路蓬莱路口北发车，沿现运营线路至中州西路长春路口后，改走长春路、延安路、黄河路、辽宁路、凯旋路西路、纱厂南路恢复原线运营。

上述线路调整后，取消七里河站、王城公园站停靠，新途经道路的公交站点都正常停靠。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图)