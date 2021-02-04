洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“戎人内迁伊洛”又有新证据 就在洛阳都市圈内
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 18:33

　　继洛阳伊川徐阳墓地后，三门峡市渑池县也发现了春秋时期戎人墓葬，这是洛阳都市圈也是中原地区第二次发现与戎人有关的历史遗存。22日，洛报融媒记者从文物考古部门获悉，这批墓葬的器物组合和墓葬形制与徐阳墓地发现的中小型墓葬基本一致，为历史文献中记载的“戎人内迁伊洛”提供了新证据。

三门峡戎人墓葬
伊川徐阳墓地

　　新发现的戎人墓葬位于渑池鹿寺西遗址，该遗址包含有二里头、西周、春秋等多个先秦时期的文化遗存，在豫西地区颇为罕见。考古发掘现场负责人王亮介绍，这些墓葬均为长方形竖穴土坑墓，墓向多为南北向，多数墓葬带有壁龛，葬式有仰身直肢葬和屈肢葬两种。随葬陶器主要为单耳罐、盆、罐组合，这些出土陶器和墓葬风俗都跟春秋时期中国西北地区戎人墓葬较为一致。

　　据文献记载，春秋时期“戎人内迁伊洛”，文史专家推测，在伊洛河流域曾分布有多个戎人部落。但是，这些戎人具体“安家”在何处？

　　“考古发现为我们提供了线索。”洛阳市文物考古研究院副研究员、伊川徐阳墓地发掘现场负责人吴业恒介绍，戎是先秦时期中原对北方游牧族群的统称，分支多达几十种，包括姜戎、陆浑戎、北戎、允姓之戎、犬戎等。文献显示，西周末年，部分戎族势力逐渐东迁，他们首先迁居至卢氏(今三门峡卢氏县)一带，随后部分又受秦国、晋国驱使迁至伊川地区。“徐阳墓地的发现证实了戎人曾在伊川生活，同样，渑池新发现的墓葬也说明当地曾有戎人活动。”吴业恒说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳将推进电动自行车挂牌管理
  • 洛阳地铁时代即将到来 听听这些洛阳人...
  • 黄河生态 美景如画
  • 悬挂蓝色号牌的新能源车是否可以不限...
  • 洛阳新能源汽车产业联盟成员增至34家
  • 文旅专线巧装扮 喜迎牡丹文化节【高清...
  • 洛阳人喝的自来水 入户前要经过106项...
  • 洛阳平顶山两市政协开展联合调研
  • 快递员未经允许擅自将快件放在快递驿...
  • 孟津会盟：“梨花经济”成乡村振兴新...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    和春天的约会

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    民俗袁家村
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605