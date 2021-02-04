“戎人内迁伊洛”又有新证据 就在洛阳都市圈内

继洛阳伊川徐阳墓地后，三门峡市渑池县也发现了春秋时期戎人墓葬，这是洛阳都市圈也是中原地区第二次发现与戎人有关的历史遗存。22日，洛报融媒记者从文物考古部门获悉，这批墓葬的器物组合和墓葬形制与徐阳墓地发现的中小型墓葬基本一致，为历史文献中记载的“戎人内迁伊洛”提供了新证据。

继洛阳伊川徐阳墓地后，三门峡市渑池县也发现了春秋时期戎人墓葬，这是洛阳都市圈也是中原地区第二次发现与戎人有关的历史遗存。22日，洛报融媒记者从文物考古部门获悉，这批墓葬的器物组合和墓葬形制与徐阳墓地发现的中小型墓葬基本一致，为历史文献中记载的“戎人内迁伊洛”提供了新证据。

三门峡戎人墓葬

伊川徐阳墓地

新发现的戎人墓葬位于渑池鹿寺西遗址，该遗址包含有二里头、西周、春秋等多个先秦时期的文化遗存，在豫西地区颇为罕见。考古发掘现场负责人王亮介绍，这些墓葬均为长方形竖穴土坑墓，墓向多为南北向，多数墓葬带有壁龛，葬式有仰身直肢葬和屈肢葬两种。随葬陶器主要为单耳罐、盆、罐组合，这些出土陶器和墓葬风俗都跟春秋时期中国西北地区戎人墓葬较为一致。

据文献记载，春秋时期“戎人内迁伊洛”，文史专家推测，在伊洛河流域曾分布有多个戎人部落。但是，这些戎人具体“安家”在何处？

“考古发现为我们提供了线索。”洛阳市文物考古研究院副研究员、伊川徐阳墓地发掘现场负责人吴业恒介绍，戎是先秦时期中原对北方游牧族群的统称，分支多达几十种，包括姜戎、陆浑戎、北戎、允姓之戎、犬戎等。文献显示，西周末年，部分戎族势力逐渐东迁，他们首先迁居至卢氏(今三门峡卢氏县)一带，随后部分又受秦国、晋国驱使迁至伊川地区。“徐阳墓地的发现证实了戎人曾在伊川生活，同样，渑池新发现的墓葬也说明当地曾有戎人活动。”吴业恒说。