“世界水日”，一起来看洛阳用水情况【视频】

2日，在洛阳市民之家门前广场上，十余名发放节水知识手册的工作人员吸引不少市民驻足围观。这是我市开展第二十九届“世界水日”宣传活动的一项内容。

2日，在洛阳市民之家门前广场上，十余名发放节水知识手册的工作人员吸引不少市民驻足围观。这是我市开展第二十九届“世界水日”宣传活动的一项内容。 22日，在洛阳市民之家门前广场上，十余名发放节水知识手册的工作人员吸引不少市民驻足围观。这是我市开展第二十九届“世界水日”宣传活动的一项内容。 今年“世界水日”的主题是“珍惜水、爱护水”。3月22日至28日的第三十四届“中国水周”以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题。我市组织开展形式多样的宣传活动，倡导大家树立节水意识，形成珍惜水资源和保护水资源的良好风尚。 市水利局相关负责人介绍，2020年，我市全年实际用水总量15.2亿立方米，万元GDP实际用水量19.9立方米。全市集中供水率达到90%、自来水普及率达到90%，现行标准下饮水安全问题实现全部动态清零。同时，灌区节水改造工作有效推进，灌溉条件得到进一步改善。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 柳志豪 文/图/视频）