去年洛阳“科技贷”授信1.5亿元 为企业发展注入金融“活水”

近日，在位于高新区的洛阳绿潮环保科技有限公司里，一台台崭新的智能环保设备整装待发。这些产品的研发和生产资金，不少是“贷”来的。

洛阳科技金融大市场服务大厅

近日，在位于高新区的洛阳绿潮环保科技有限公司里，一台台崭新的智能环保设备整装待发。这些产品的研发和生产资金，不少是“贷”来的。

洛阳绿潮环保科技有限公司是一家主要从事化学(品)药剂运行状况管理系统研发和生产的高新技术企业。去年上半年，该公司签下不少订单，急需大量流动资金购买原材料。在我市“科技贷”政策支持下，这家企业顺利从银行获得300万元低息贷款。

“多亏这笔贷款及时发放，解了公司之‘渴’。”该公司相关负责人说，顺利渡过难关之后，该企业很快恢复正常生产，按时完成了订单。

在“四企”活动中，市科技局以“科技贷”、科技创新券等金融政策为突破口，破解科技型企业在发展中面临的资金难题，持续推动科技型企业健康发展。

为有效缓解科技型中小企业融资难问题，市科技局联合多家金融机构通过提供个性化金融产品、开辟绿色审批通道、实施信用放款等方式，及时、足额满足企业生产、经营资金需求。去年，我市48家科技型企业通过“科技贷”获得银行授信1.5亿元。

金融服务方面，市科技局围绕科技型企业需求，依托洛阳科技金融大市场等服务平台，为企业提供科技创新政策、科技金融、人才引进、成果转化等线上线下一站式服务。同时，成立多个惠企政策宣讲组，通过“线上+线下”方式开展各种政策宣讲活动30余场，惠及3130家科技型企业。

科技金融活水浇灌，创新之花竞相绽放。去年，我市技术合同成交1059项，技术合同成交额达53.8亿元，首次超过50亿元，同比增长11.62%。

市科技局相关负责人表示，下一步，该局将进一步加大科技金融支持力度，强化企业技术创新主体作用，深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动，持续推动各项科技惠企政策落实，加强对科技型企业的精准支持，加快推动科技成果转化，通过实实在在的举措，提升企业技术创新能力，推动企业创新发展。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 张现利 文/图)