全市首家！洛阳市幼儿小篮球训练基地成立【视频】

22日，洛阳市首家“幼儿小篮球训练基地”在涧西区洛阳琳达宝贝运动俱乐部成立。未来，我市将依托该训练基地，采取“幼儿园兴趣培养+俱乐部专业训练”的培养模式，激发幼儿篮球兴趣，挖掘培养人才，实现“小篮球、大梦想”的发展理念。
22日，洛阳市首家“幼儿小篮球训练基地”在涧西区洛阳琳达宝贝运动俱乐部成立。未来，我市将依托该训练基地，采取“幼儿园兴趣培养+俱乐部专业训练”的培养模式，激发幼儿篮球兴趣，挖掘培养人才，实现“小篮球、大梦想”的发展理念。
22日，洛阳市首家“幼儿小篮球训练基地”在涧西区洛阳琳达宝贝运动俱乐部成立。未来，我市将依托该训练基地，采取“幼儿园兴趣培养+俱乐部专业训练”的培养模式，激发幼儿篮球兴趣，挖掘培养人才，实现“小篮球、大梦想”的发展理念。
近年来，我市幼儿篮球运动蓬勃开展，已连续4年举办幼儿篮球联赛及少年篮球联赛，每届赛事都会吸引100多支代表队、近2000名“萌娃”参赛。据不完全统计，全市常年坚持篮球锻炼的儿童已接近10万人。
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