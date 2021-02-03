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预计今年9月份，二广高速洛阳城区段改扩建工程全线通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 17:33

　　22日，洛阳市公路事业发展中心二广高速公路洛阳城区段改扩建工程项目指挥部传来好消息：截至目前，该工程全线路基土石方挖填完成99%；桥梁工程完成86%；水稳碎石基层工程完成76%；沥青面层工程完成44%；今年5月底进行第二次交通导改，9月份全线实现双幅八车道通行。

　　二广高速公路洛阳城区段改扩建工程改扩建里程约28.9公里，将原有双向四车道改扩建至双向八车道；全线结构物113座，包含4座大桥、51座分离式立交。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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