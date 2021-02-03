放心消费再提升！今年洛阳将新建和提升改造410家消费维权服务站

今年，洛阳将新建和提升改造410家消费维权服务站，再新建ODR企业60家；深化“线下无理由退货承诺”试点创建，推出以“商品保修承诺”“快速服务承诺”“规范服务承诺”相配套的保障体系——今日，洛报融媒记者从市市场监管局了解到多项推动“放心消费”的惠民举措。

今年，洛阳将新建和提升改造410家消费维权服务站，再新建ODR企业60家；深化“线下无理由退货承诺”试点创建，推出以“商品保修承诺”“快速服务承诺”“规范服务承诺”相配套的保障体系——今日，洛报融媒记者从市市场监管局了解到多项推动“放心消费”的惠民举措。

2020年消费者满意度调查结果，洛阳总分达81.84分，全国排名第27，24个中部城市中排名第二，9个华中区域城市中排名第一；92个城市满意度得分提高的城市中，洛阳得分提高最多，达11.48分——近日，在中国消费者协会发布的2020年全国100个城市消费者满意度测评报告中，洛阳交上了一份亮眼的成绩单。

优化提升消费环境，强化消费者权益保护。近年，洛阳各级市场监管部门围绕百姓关注的消费热点，聚焦重点行业、重点领域、重点品种、重点街区(景区)，在全市范围内开展放心消费创建活动，57家单位被评为“市级放心消费示范单位”。对经营者实行动态跟踪管理，建立“红黑榜”公示制度，诚信经营者在街道、市场显著位置的“红榜”中进行公示；对不诚信经营、侵害消费者权益的经营者进行处罚，列入“黑榜”，接受消费者监督。与此同时，全市系统共指导推动建立线下无理由退货实体店146家，树立消费者信心，提升群众消费体验满意度。强化经营者的消费维权主体责任，推进消费维权便捷化，打通服务消费者“最后一公里”。按照全市12315“五进”规划，洛阳将以“进商场、进超市、进市场、进企业、进景区”的规范化建设为重点，在全市累计建设1000家消费维权服务站，今年新建和提升改造410家。