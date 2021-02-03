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孟津第六届桃花节本周六启幕 来送庄免费赏花吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 15:36

桃花绽放

　　本周六(27日)，2021漫步花海嘉年华孟津第六届桃花节将启幕，除免费赏桃花外，还有桃花诗会、沿黄骑行、果蔬采摘等多项主题活动等您参加。

　　●桃花节开幕式

　　3月27日上午

　　地点：送庄镇白鹿村桃花节主会场

　　届时，您可在活动现场选购送庄镇特色农产品。

　　●主题活动如下：

　　1.孟津第七届桃花诗会

　　时间：3月29日上午

　　地点：桃花节主会场

　　2.赏花沿黄骑行活动

　　时间：3月27日上午

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[ 责任编辑：崔利利]
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