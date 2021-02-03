孟津第六届桃花节本周六启幕 来送庄免费赏花吧

本周六(27日)，2021漫步花海嘉年华孟津第六届桃花节将启幕，除免费赏桃花外，还有桃花诗会、沿黄骑行、果蔬采摘等多项主题活动等您参加。

桃花绽放

本周六(27日)，2021漫步花海嘉年华孟津第六届桃花节将启幕，除免费赏桃花外，还有桃花诗会、沿黄骑行、果蔬采摘等多项主题活动等您参加。

●桃花节开幕式

3月27日上午

地点：送庄镇白鹿村桃花节主会场

届时，您可在活动现场选购送庄镇特色农产品。

●主题活动如下：

1.孟津第七届桃花诗会

时间：3月29日上午

地点：桃花节主会场

2.赏花沿黄骑行活动

时间：3月27日上午