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物流赋能就业 洛阳快递小哥人数达1.2万人【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 15:37

　　洛报融媒记者从洛阳市邮政管理局了解到，去年，洛阳市快递企业业务量累计完成19990.22万件，同比增长25.73%；业务收入累计完成15.08亿元，同比增长27.41%。其中，同城快递业务量累计完成2106.72万件，同比增长21.56%；异地快递业务量累计完成17809.86万件，同比增长26.42%。快递行业的高速发展，离不开末端配送业务效率的提升，末端配送又需要大量的快递小哥来支撑。

　　据国家邮政局统计数据测算，150件快递就可以稳定一人就业。

　　对35岁的快递小哥殷亚辉来说，自己的幸福生活就是由快递创造的。在去年新冠肺炎疫情之前，殷亚辉是一名教育培训机构的销售人员，后受疫情影响，他失了业，也没了经济来源。

　　“当时很焦虑，每天都想着怎么能找个稳定的工作。”殷亚辉说，那个时候，他看到许多行业都在大幅裁员，这让他一度感到沮丧。直到去年6月初，在机缘巧合下，他经朋友牵线进入当时正在四处“招兵买马”的顺丰速运洛阳公司，成了一名快递员，“日子忙碌了起来，钱包也慢慢鼓了起来。”

　　顺丰速运涧西片区负责人刘朋辉说，从去年到今年，仅涧西片区的顺丰快递小哥就新增了六七十人，增幅比率约为30%。而放眼全市，从2018年到现在，顺丰速运洛阳市区的一线快递员人数增长75%以上，与去年相比，今年同比增长约27.6%。

　　“目前，我们的招聘仍在进行中，顺丰全年都在储备人才。”顺丰速运河南区域公共事业部相关负责人说，“互联网+”经济助力物流行业发展，也在大量地创造着就业岗位。除顺丰速运，中国邮政、中通、圆通等快递公司快递小哥的人数，也均有不同程度地增加。

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[ 责任编辑：崔利利]
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