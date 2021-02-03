《厚重山化》编纂座谈会举行

21日，《厚重山化》编纂座谈会在老城建安门举行，座谈会由洛阳市作家协会、偃师山化镇党委、山化镇政府主办，我市高校的一些专家学者、文化研究员、作家等参加座谈，就如何深入挖掘和展示偃师山化镇厚重的文化资源，积极建言献策。

21日，《厚重山化》编纂座谈会在老城建安门举行，座谈会由洛阳市作家协会、偃师山化镇党委、山化镇政府主办，我市高校的一些专家学者、文化研究员、作家等参加座谈，就如何深入挖掘和展示偃师山化镇厚重的文化资源，积极建言献策。

山化镇位于偃师城区东部7公里处，位于郑州洛阳交界处，北望黄河，南依伊洛河。山化镇农业以传统种养殖业为主，工业以步鞋、教学仪器、机械设备等制造业为主。

山化镇历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。现有国家级重点文物保护单位2处(北宋会圣宫碑、清代九龙庙)，省级文物保护单位明代玉帝阁，市级文物保护单位5处(新石器时代汤泉沟遗址、东周苌弘墓、唐代颜真卿墓、清代王铎墓、清代天爷阁)。安葬于山化镇的九大历史名人有：商汤王、周大夫苌弘、魏晋玄学代表人物王弼、汉魏时期楷书鼻祖钟繇、唐代颜真卿、明末清初“神笔”王铎、清代“清官”蔺挺达、清代金石学家武亿、有“北方叶挺”之称的河南抗日武装杰出领导人张之朴等。

山化镇的传统民居与民俗文化建筑主要有河南省第四批省级传统古村落游殿村和光明村的各类地坑院和窑洞建筑、以及邙山沟壑纵横自然景观等文化和自然资源。

与会人员表示，山化镇应进一步梳理挖掘厚重历史文化和黄河文化资源，依托多元化媒体平台，讲好黄河故事，传承好黄河文化，抢抓机遇，建立长期有效的黄河文化弘扬体系，编写好《厚重山化》图书，助力山化镇的未来发展。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 马骏 文/图)