洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《厚重山化》编纂座谈会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 15:35

　　21日，《厚重山化》编纂座谈会在老城建安门举行，座谈会由洛阳市作家协会、偃师山化镇党委、山化镇政府主办，我市高校的一些专家学者、文化研究员、作家等参加座谈，就如何深入挖掘和展示偃师山化镇厚重的文化资源，积极建言献策。

　　山化镇位于偃师城区东部7公里处，位于郑州洛阳交界处，北望黄河，南依伊洛河。山化镇农业以传统种养殖业为主，工业以步鞋、教学仪器、机械设备等制造业为主。

　　山化镇历史文化底蕴深厚，文物资源丰富。现有国家级重点文物保护单位2处(北宋会圣宫碑、清代九龙庙)，省级文物保护单位明代玉帝阁，市级文物保护单位5处(新石器时代汤泉沟遗址、东周苌弘墓、唐代颜真卿墓、清代王铎墓、清代天爷阁)。安葬于山化镇的九大历史名人有：商汤王、周大夫苌弘、魏晋玄学代表人物王弼、汉魏时期楷书鼻祖钟繇、唐代颜真卿、明末清初“神笔”王铎、清代“清官”蔺挺达、清代金石学家武亿、有“北方叶挺”之称的河南抗日武装杰出领导人张之朴等。

　　山化镇的传统民居与民俗文化建筑主要有河南省第四批省级传统古村落游殿村和光明村的各类地坑院和窑洞建筑、以及邙山沟壑纵横自然景观等文化和自然资源。

　　与会人员表示，山化镇应进一步梳理挖掘厚重历史文化和黄河文化资源，依托多元化媒体平台，讲好黄河故事，传承好黄河文化，抢抓机遇，建立长期有效的黄河文化弘扬体系，编写好《厚重山化》图书，助力山化镇的未来发展。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 马骏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳将推进电动自行车挂牌管理
  • 黄河生态 美景如画
  • 洛阳地铁时代即将到来 听听这些洛阳人...
  • 悬挂蓝色号牌的新能源车是否可以不限...
  • 市民乐享 美景暖阳【组图】
  • 文旅专线巧装扮 喜迎牡丹文化节【高清...
  • 黄河岸边梨花开 不负春光授粉忙【组图】
  • 助力牡丹博物馆建设 洛阳一位七旬老人...
  • 洛阳纪检监察机关为247名党员干部澄清...
  • 洛阳新能源汽车产业联盟成员增至34家
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    和春天的约会

    浮尘消散后的明堂

    爱在春天

    民俗袁家村
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605