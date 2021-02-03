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卖树钱“不翼而飞” 民警掀开锅盖一看……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.22 15:38

　　“俺婆婆卖树的钱被偷了……”近日一天晚上8时许，宜阳县公安局韩城派出所接到官西村村民报警称，其婆婆陈某卖树的1000元现金被盗了。

　　该派出所副所长潘要飞带领辅警赵龙涛、苏朝令迅速赶到现场。60多岁的陈某焦急地向民警描述了事情经过：她卖树赚了1000元钱，因害怕钱丢失，她专门把钱藏得严严实实。可她去取钱用的时候，发现钱不见了。

　　陈某还向潘要飞提供了线索——她怀疑是同村的刘某所为。因为家里卖树时，只有刘某知情，而且她很早就与刘某有矛盾。

　　经过现场勘查，排除了入室盗窃的可能。潘要飞让陈某再次仔细回忆卖树藏钱的过程。

　　陈某表示，她卖完树就赶紧回家了，想来想去她把钱藏在了客厅门后的鞋盒下面，取钱时却发现钱不见了。

　　潘要飞查看了藏钱的鞋盒，发现鞋盒上灰尘大厚，没有被翻动过的痕迹。于是，潘要飞耐心安慰了陈某，并组织辅警在屋里仔细寻找。经过半个多小时的找寻，终于在陈某家厨房的铁锅里找到了“失窃”的1000元现金。

　　陈某回忆说，可能是她为了防止钱丢，把卖树的1000元钱藏进了锅里，自己却忘记了。拿着“失而复得”的钱，陈某拉着民警的手一再表示感谢。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 赵利军 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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