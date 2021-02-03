柴窑研讨会在洛召开 专家解密“史上最神秘瓷种”

柴窑是指五代十国时期后周统治者柴荣统治时烧造瓷器的场所，也是历史上唯一以统治者姓氏命名的瓷窑。明朝《宣德鼎彝谱》中提到“内库所藏，柴、汝、官、哥、钧、定”，在众多种类的瓷器中，将柴窑所出瓷器排在第一位。史料中用“四如”来形容珍稀贵重的柴窑瓷器：“青如天、明如镜、薄如纸、声如磬”。不过，柴荣早逝，能烧出精美瓷器的柴窑，也随之湮没在历史洪流中，留给后人无限的猜测与遐想。因此，柴瓷被称为“史上最神秘瓷种”。

会议现场

柴窑是指五代十国时期后周统治者柴荣统治时烧造瓷器的场所，也是历史上唯一以统治者姓氏命名的瓷窑。明朝《宣德鼎彝谱》中提到“内库所藏，柴、汝、官、哥、钧、定”，在众多种类的瓷器中，将柴窑所出瓷器排在第一位。史料中用“四如”来形容珍稀贵重的柴窑瓷器：“青如天、明如镜、薄如纸、声如磬”。不过，柴荣早逝，能烧出精美瓷器的柴窑，也随之湮没在历史洪流中，留给后人无限的猜测与遐想。因此，柴瓷被称为“史上最神秘瓷种”。

此次活动由中国文物保护基金会、河南省收藏家协会、洛阳收藏家协会等共同组织。与会专家研讨辨析了柴瓷的发展脉络和传承，解密“史上最神秘瓷种”，并对近年洛阳在柴瓷、柴窑方面的研究成果和保护意识给予高度评价。

会议建议，组织专家学者对柴瓷爱好者收藏与研究的柴瓷瓷片、器物、窑具、论文、文章、图片进行了鉴别甄选后，在洛阳设立柴瓷博物馆，助力洛阳打造“东方博物馆之都”。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李泰轩 文/图)