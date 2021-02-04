洛阳进入“地铁时代”！地铁1号线建设大事记

洛阳地铁1号线将于3月28日开通，洛阳进入“地铁时代”！作为我国中西部地区非省会城市中，第一个获批建设地铁、第一个完成单条地铁建设的城市，地铁赋予洛阳这座古都更多“古今辉映、诗和远方”的气质。接下来一起回顾洛阳地铁1号线的建设历程。

洛阳地铁1号线将于3月28日开通，洛阳进入“地铁时代”！作为我国中西部地区非省会城市中，第一个获批建设地铁、第一个完成单条地铁建设的城市，地铁赋予洛阳这座古都更多“古今辉映、诗和远方”的气质。接下来一起回顾洛阳地铁1号线的建设历程。