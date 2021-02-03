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让胰腺病变无所遁形，超声内镜“神助攻”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.22 10:09

　　走出河科大一附院肿瘤微创中心治疗室，61岁的郝铭(化名)拿出手机，退掉了前往北京的火车票。

袁小志（中）在进行超声胃镜引导下细针穿刺活检

　　“医生水平很高！彻底刷新了我对本地医院的印象。”昨日，做完胰腺超声胃镜引导下细针穿刺活检后，郝铭跟记者说，“真没想到，在家门口就能把高难度的检查做了，病友们不用再往一线城市跑了”。

　　不用往外地跑，这种高难度检查在家门口就能做

　　前两天，身体消瘦的郝铭约了老伙计打门球。正玩得起劲，他的肚子突然疼起来，且痛感越来越剧烈，“和以往的胃痛很像，可感觉又不太一样。”

　　到附近医院就诊，腹部CT检查结果显示为胰腺占位。不过，仅通过影像很难确定病变性质，需要穿刺活检才能获取病理结果。

　　问题来了——

　　胰腺“隐居”在上腹部深处，周边组织结构复杂，传统的经皮穿刺活检不仅风险高，很多情况下还无法获取胰腺肿瘤的活检标本。

　　这可咋办？

　　“我在网上查了，北京的大医院可进行超声胃镜引导下细针穿刺活检，有效、快捷还安全。”郝铭说，他把火车票都买好了，临行前得知，这种高难度检查在河科大一附院肿瘤微创中心就能做。

　　超声胃镜“带路”、细针穿刺取样，细微肿瘤无处遁形

　　超声胃镜“带路”，顺着口腔、食道，进入胃内，一根连着细针的导管探出，针头穿透胃壁到达胰腺，轻轻一吸，胰腺组织进入导管。

　　“胰腺组织病变性质很快就能通过病理学检查得出结论。”河科大一附院肿瘤微创中心主治医师袁小志介绍，仅20分钟左右就可完成整个穿刺过程。

　　所谓超声胃镜，即普通胃镜前端加装了微型超声探头，超声胃镜引导下细针穿刺活检属于内镜介入治疗技术。

　　它可不简单，不仅是术前取得胰腺病变病理学诊断依据的最佳手段，而且应用范围几乎涵盖了所有邻近胃肠道的病变，特别是对术中不能触及的肿瘤、细微肿瘤的发现和诊断具有重要作用。

　　同时，它可以将所需药物经细针注入病灶内部进行肿瘤微创治疗，如超声内镜引导下射频消融、无水酒精注射等，从而实现诊疗一体化。

　　拓展“超声内镜肿瘤消融+”新模式，多学科联合精准微创“灭瘤”

　　过去，肿瘤的临床治疗一直依赖外科手术、放疗和化疗三大手段。如今，随着微创介入技术的发展，微创治疗已经成为医生手中又一“利器”。

　　“我们正在积极拓展‘超声内镜肿瘤消融+’新模式，对恶性肿瘤类疾病进行多学科协作的精准微创治疗，治病的同时提高患者生活质量。”河科大一附院肿瘤微创中心副主任董彩红表示，多年来，该中心先后开展了肿瘤的光动力治疗、超声胃镜引导下细针穿刺术、上消化道早癌的内镜黏膜下剥离术、内镜黏膜下隧道肿物剥离术、中晚期食管贲门癌狭窄的内镜下微波氩气刀治疗术等，取得了良好的治疗效果。其中，超声内镜引导下细针穿刺活检，对胸部、腹部手术及放疗和化疗前的定性诊断，发挥了举足轻重的作用。

　　据了解，2004年，在河科大一附院院长高社干教授的主持下，河科大一附院肿瘤光动力治疗中心成立，该中心在河南省率先开展肿瘤光动力治疗，并荣获中国抗癌协会食管癌光动力治疗培训基地、光动力基础研究与培训基地称号，2012年更名为河科大一附院肿瘤微创中心。（记者 崔宏远 通讯员 梁靓 赵程远 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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