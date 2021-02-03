女子轻信微信好友做投资 往虚假平台充值134万余元被骗

日前，我市一女子在微信上认识一好友，并在对方诱导下往一虚假投资平台充值，累计充值134万余元，而后平台异常无法提现，目前已有3名涉案人员落网。

日前，我市一女子在微信上认识一好友，并在对方诱导下往一虚假投资平台充值，累计充值134万余元，而后平台异常无法提现，目前已有3名涉案人员落网。市反诈中心提醒，做投资要通过正规平台操作，切勿轻信陌生人的花言巧语。

她被微信好友诱导，投资被骗上百万元

去年11月27日下午，洛龙公安分局刑侦大队民警接到一起报警，有人因投资理财被骗上百万元。民警调查得知，被害人张颖(化名)是名上班族，业余爱在网上做投资。去年10月初一男子加她为微信好友，对方称自己是退伍军人，经常在网上做股票、基金之类的投资。由于有共同话题，他们经常在网上聊天。

去年10月31日，张颖被该网友拉进一个投资公司的微信群，群里除了有“老师”讲投资技巧，还有人分享投资收益信息。该网友介绍，通过该公司的平台进行投资收益稳定，只要周期一到本金与收益可一起提现，且资金放在第三方平台，安全放心。当晚，她下载了该公司用于投资的平台App，并注册了账号。其间，该网友告诉她在平台上赚了不少钱，让她赶紧充值，她禁不住诱惑，往平台里充了10万元。

“起初被害人确实挣到了钱，也能提现。”办案民警说，后来被害人放下戒备心，又多次往平台里充值，少则一天几万元，多则一天40万元，累计充值134万余元。11月27日，被害人发现平台出现异常无法登录，那名网友也失联，她这才意识到被骗。

仨学生创业创办公司，禁不住金钱诱惑成为骗子帮凶

“此案涉案金额较大，我们听了张颖的讲述十分震惊。”办案民警说，张颖充值的投资平台其实是虚假平台，她前脚充上钱，骗子后脚就把钱转走了。

民警调查发现，骗子很狡猾，为给警方增加办案难度，将134万余元分散转入多个银行账户，其中四五十万元被转到一个对公账户上，公司注册地为湖北武汉，法定代表人为王某。

今年1月中旬，民警奔赴武汉，将王某抓获。根据王某供述的线索，民警又将与此案有关的陈某与黎某抓获。被抓获的3人均为20多岁，是当地高校在校学生，上学期间创业开办公司。

陈某等人是如何沦落为骗子帮凶的呢？据陈某交代，去年10月，他通过微信认识一男子，对方称可以帮其公司申请“抗疫补助”，但需要使用对公账户做流水，以证明其公司是正常运转的，他的公司未开对公账户，经人推荐认识了王某。双方约定，王某交出公司对公账户使用权，等“抗疫补助”申请下来，与陈某、黎某分这笔钱。不料，陈某与黎某将王某的对公账户交给那名男子后，该账户成为“洗钱”工具。目前，陈某等3人已被刑事拘留。

骗子先让被害人尝甜头，诱导其往平台里充更多钱

市反诈中心工作人员说，去年我市虚假投资诈骗发案数占诈骗案件总数的15.47%，涉案金额占比42.91%，单笔最低万元，单笔最高达360万元。

近几年，市反诈中心梳理虚假投资诈骗案件发现，此类案件的主要作案手法无外乎利用低风险、高收益作为诱饵，诱骗被害人“投资”。超八成的被害人是通过微信等社交平台与骗子成为好友，被对方一步步诱导参与投资，骗子前期会让被害人尝点甜头，给些许收益，等被害人放松警惕重金充值到平台上，骗子直接卷款而逃。

工作人员提醒，市民在进行股票、基金等投资时一定擦亮眼睛，通过正规平台操作，不要被网友的花言巧语与高收益迷惑，下载未经认证的投资App并充值，以免上当受骗。（记者 魏巍 通讯员 方楚 刘腾）