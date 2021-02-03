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悬挂蓝色号牌的新能源车是否可以不限行？交警：也应遵守限行规定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.22 08:32

　　本期关注

　　近日，刘女士在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，悬挂蓝色号牌的新能源汽车是否也要遵守限行规定。

　　听您倾诉

　　刘女士的家在北京，她因工作需要，长期在洛阳生活。2017年，刘女士在北京购买了一辆新能源汽车，因为当时北京还未启用绿色的新能源号牌，所以刘女士的这辆车悬挂的是北京的蓝色号牌。

　　“根据洛阳市城市区内机动车按尾号限行的规定，悬挂新能源号牌的车辆不在限行范围内。我的这辆车虽然悬挂的是蓝色号牌，但是也是具备悬挂新能源号牌资格的新能源车，是否可以不限行？”刘女士想了解这个问题。

　　所跑单位

　　市公安局交警支队车管所

　　跑腿经历

　　市交警支队相关部门工作人员表示，根据我市目前的限行规定，虽然“悬挂新能源号牌”的车辆不在限行范围内，但是悬挂蓝色号牌的新能源车，需要遵守限行规定。

　　刘女士如果想让自己的车不在限行范围内，可以将蓝色号牌换成绿色的新能源号牌。

　　“可以悬挂新能源号牌的车辆主要有两种，一种是纯电动汽车，一种是具有外接充电口，且纯电动模式下行驶里程不低于50公里的油电混合汽车。”市交警支队车管所相关工作人员说，符合上述条件、悬挂洛阳蓝色号牌的新能源车辆，如果车主想换绿色新能源号牌，可携带身份证、行驶证及车辆注册登记证书等材料，到车管部门申请办理变更登记。车管部门将收回车辆行驶证、原号牌，在车主选好新能源号牌后，为车主重新核发新能源号牌和行驶证。

　　“刘女士的车辆注册登记地在外地，她可以返回注册登记地申请变更登记，更换成新能源号牌。”该工作人员说，如果刘女士想更换成洛阳的新能源号牌，她需要持洛阳市的户口簿或居住证，办理车辆转籍。办理车辆转籍手续，可以到车辆转出地的车管部门申请，也可以到车辆转入地的车管部门申请，还可以通过“交管12123”App申请。待申请通过后，车主到我市车管部门办理迁入手续的同时，可以将该车更换为新能源号牌。

　　跑腿结果

　　刘女士说，感谢晚报记者解答政策，她会再考虑考虑下一步如何处理。（记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：马佳佳]
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