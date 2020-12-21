快递员未经允许擅自将快件放在快递驿站属违规

从快件由小区物业代收，到消费者在智能快递柜自取，再到如今的快递驿站取件，您可留意到，在快件量不断增长的背后，快递的末端服务也在不断优化。近日，记者从市邮政管理局获悉，截至目前，城市区有近900家快递驿站，而在半年多前，这个数字仅为485。

从快件由小区物业代收，到消费者在智能快递柜自取，再到如今的快递驿站取件，您可留意到，在快件量不断增长的背后，快递的末端服务也在不断优化。近日，记者从市邮政管理局获悉，截至目前，城市区有近900家快递驿站，而在半年多前，这个数字仅为485。

去年，我市快递企业业务量累计完成19990.22万件，同比增长25.73%；业务收入累计完成15.08亿元，同比增长27.41%。其中，同城快递业务量累计完成2106.72万件，同比增长21.56%；异地快递业务量累计完成17809.86万件，同比增长26.42%。快递行业的高速发展，离不开末端配送业务效率的提升。

值得一提的是，与之前菜鸟驿站、快宝驿站、小兵驿站、小象驿站、熊猫代收等快递驿站品牌林立不同，经过大半年的行业洗牌，目前我市快递驿站主要剩下菜鸟驿站和快宝驿站，分别有680家和160家，不少快递员在送快件时，直接将快件放在快递驿站。

市邮政管理局相关负责人说，菜鸟驿站对用户不限时、不收费，我市快递行业“一家独大”的整体格局已经形成。

在业内人士看来，以快递驿站为代表的派送末端服务的优化，以及快递驿站数量的增多，使得快件的派送效率提高，这为快递行业的高速发展提供了土壤。

快递驿站如雨后春笋般出现，那么，谁来对它进行监管呢？市邮政管理局相关负责人说，邮政管理部门对快递行业的监管主要依据快递暂行条例，根据该条例第20条规定，开办快递末端网点需在20日内向所在地邮政管理部门备案，若不备案可处以一定的罚款。

就目前市邮政管理局接到的消费者关于快递投诉问题来看，排在问题首位的是“快递员未经收件人同意，擅自将快件放置快递驿站”。市邮政管理局相关负责人表示，我市对快递驿站的监管适用邮政行业的相关法律法规，快递员未经允许，将快件放在快递驿站属违规行为，情节严重的可以依据快递市场管理办法处以一定的罚款。（记者 王若馨 实习生 郭秋林 通讯员 张江松）