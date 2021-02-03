清退的采砂场已形成防护林，当地依托国家储备林项目，在沿黄生态旅游公路北侧至黄河河道非基本农田内建成集观赏游玩与生态防护功能于一体的景观长廊。

这是记者昨日在黄河会盟段拍摄的画面：清退的采砂场已形成防护林，当地依托国家储备林项目，在沿黄生态旅游公路北侧至黄河河道非基本农田内建成集观赏游玩与生态防护功能于一体的景观长廊。在沿黄生态旅游公路沿途一片片生态林地里，海棠花、油菜花、桃花、红叶李花等纷纷绽放，美不胜收。双休日，许多市民来到黄河岸边享受生态红利。

作为黄河流域重要节点城市，近年，我市深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，以沿黄生态旅游公路建设为契机，全面推进沿黄绿化。（记者 曾宪平 梅占国 摄）