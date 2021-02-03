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洛阳市处非办提醒：警惕非法集资盯上“养老钱”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.22 08:35

　　随着宣传的不断深入，社会各界对非法集资的防范意识日益增强。然而，仍有个别不法分子打着养老服务、医疗保健等旗号，引诱老年人参与非法集资活动。近期，一些针对老年人的非法集资陷阱相继被曝光，市处非办提醒老年朋友提高警惕，避免误入陷阱。

　　●案例

　　姜某在江苏省连云港市经营某健康咨询公司，该公司以健康管理咨询为幌子，安排员工到市区人口密集地方，专门针对老年人进行宣传，让老年人免费领取一份礼品，在领礼品过程中登记对方的个人信息、联系方式，然后安排业务员联系对方到公司听讲座。

　　为吸引老年人投资，姜某在讲座上对外宣传公司在外有投资项目，注册资金1亿元，投资1000元即可成为公司会员，投资2万元以上者公司组织免费旅游一次。投资的金额越高，享受旅游的范围及相关服务越优越，会员投资的钱可以用于买公司的绿色食品、异地旅游等消费。剩余的钱进行分红，根据投资者投资的金额及投资期限，分红比例为年息12%至21%。

　　截至案发，姜某共向130多名社会不特定对象吸收资金1170万余元，其中大部分是老年人。法院以集资诈骗罪判处姜某有期徒刑10年，并处罚金30万元。

　　●解析

　　法院审理认为，姜某打着投资的旗号，以高额利息为诱饵，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

　　“近年，随着投资者对非法集资的防范意识日益增强，一些不法分子将诈骗目标瞄准了老年人。”市处非办工作人员表示，老年人往往风险意识不强，一些不法分子通过举办所谓的养生讲座、发放礼品等方式，以高额回报为诱饵，引诱老年群体投资。

　　此类非法集资活动主要有以下特点：一是以投资养老项目名义吸收资金，主要以投资、加盟、入股老年公寓等项目的名义，承诺高额回报，非法吸收公众资金。二是以提供养老服务等名义吸收资金，主要以提供养老服务为名收取会员费、保证金等，并以承诺还本付息或者给付回报等方式引诱老年人投资。

　　●提醒

　　近年，非法集资隐蔽性、欺骗性越来越强，广大消费者特别是老年群体应提升识别能力。一方面，要坚信“天上不会掉馅饼”，对高额回报的投资项目冷静分析，避免上当受骗；另一方面，老年人在投资前应多与家人或亲友沟通，通过多方核实可大大减小风险。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利]
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