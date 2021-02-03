洛阳交警部门继续落实“七策治堵” 提升通行能力

继续落实“七策治堵”，深化“放管服”改革，严查渣土车、淘汰老旧车，开辟老年人车驾管业务绿色通道，推进电动自行车挂牌管理，建设综合性智能交通中心控制平台……20日，我市召开的2021年全市公安交通管理工作会议，透露出这些与市民出行息息相关的信息。

继续落实“七策治堵”，深化“放管服”改革，严查渣土车、淘汰老旧车，开辟老年人车驾管业务绿色通道，推进电动自行车挂牌管理，建设综合性智能交通中心控制平台……20日，我市召开的2021年全市公安交通管理工作会议，透露出这些与市民出行息息相关的信息。 继续落实“七策治堵”，深化“放管服”改革，严查渣土车、淘汰老旧车，开辟老年人车驾管业务绿色通道，推进电动自行车挂牌管理，建设综合性智能交通中心控制平台……20日，我市召开的2021年全市公安交通管理工作会议，透露出这些与市民出行息息相关的信息。 严查各类违法行为、隐患，保障交通安全 今年，市交警部门将常态化高压查处酒醉驾、无证驾驶、“三超一疲劳”等严重交通违法行为；紧盯“两客一危”、重型货车、农村面包车、校车等重点车辆及驾驶人，持续清理隐患，加强宣传教育，落实主体责任；继续实施重点道路隐患市、县两级督办，积极发挥警保联动“两站两员”作用，夯实农村地区交通安全基层基础，推动农村地区事故预防工作。 继续落实“七策治堵”，提升通行能力 今年，市交警部门将继续深入落实市委“七策治堵”方略，加强与交通、住建、规划、城管等部门沟通协作，紧跟玻璃厂路高架、唐寺门立交、谷水立交等在建工程进度，提前掌握各项拟建工程规划，从警力、交通设施、交通组织等方面全力做好工程保通工作。 此外，市交警部门还将全力投入建党100周年、牡丹文化节、劳动节、国庆节等重要节庆安保任务。 目前，市交警部门正加快推进洛阳市综合性智能交通中心控制平台建设，实现市区交通信号、监控等智能设备联网联控，利用监测设备科学分析交通流量，从而优化信号配时，提升通行能力。 深化“放管服”改革，让市民办事更便利 今年，市交警部门将全面深化“放管服”改革，开展“人民满意车管所”创建活动，深化“警保、警邮、警企”合作，深化“互联网+”应用，全面启动和落实交通事故处理进度和结果网上查询工作；各违法处理、车驾管单位将开辟老年人业务办理绿色通道，增加老年人业务优先窗口；进一步提升我市驾驶人考试能力。 此外，市交警部门还将推进电动自行车挂牌管理工作，对我市电动自行车实行挂牌管理，进一步规范电动自行车交通行为。 严查渣土车、淘汰老旧车，助力大气污染防治工作 今年，市交警部门将继续强力整治渣土车违法行为，积极配合交通运输部门加大老旧车清剿力度，确保按期完成2021年淘汰任务，推进大气污染防治工作。（记者 郭秩铭 通讯员 姜东）