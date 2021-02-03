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奉为圭臬

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.22 08:35

　　有文化的人夸起人来一套一套的。前阵子有个女子在微信群里夸群主，说群主英明睿智，她把群主的话奉为圭臬(niè)，群主怎么说，她就怎么做，引得群友们啧啧赞叹：“连奉为圭臬这种冷僻的成语都懂，肯定是个文化人儿！”

　　奉为圭臬，意思是把某些言论或事物当作准则，据此行事。

　　圭臬，又名圭表，是我国古代的天文仪器：在石座上平放一个尺(圭)，南北两端各立一根标杆(表)，根据日影的长短，可以测定节气和一年时间的长短。其引申义是法度、准则。

　　洛阳地处河洛核心区，四季分明，是二十四节气的重要发源地。古人认为洛阳乃“天下之中”，周公曾派人在河洛地区测量日影长短，根据洛阳一带的天气、物候特征，判断时令、节气，指导农业生产。

　　臬是测日影的标杆，这个容易理解。圭说起来比较有意思，在被当成尺子之前，它原本是古代的一种礼器。

　　洛阳是东周王城。据史书记载，圭盛行于东周时期，有多种形制、多种用途。常见的玉圭多为素面，长条形，上圆下方，象征天地——古人认为天圆地方；也有上尖下方的。

　　《周礼》中说，周朝贵族在举行祭祀、丧葬等隆重仪式时，会“以玉作六器，以礼天地四方”，玉圭是其中一种，“以青圭礼东方”。

　　当时的圭，不但被视为身份、等级的象征，同时也是一种信物，只有贵族才能使用。

　　天子持有最高级的玉圭，并根据臣子爵位的高低，赐给他们不同等级的玉圭，分封诸侯，“以玉作六瑞，以等邦国。王执镇圭，公执桓圭，侯执信圭，伯执躬圭，子执谷璧，男执蒲璧”，地位越高，圭的尺寸越长。

　　诸侯上朝觐见周天子，必须手执玉圭，以此宣誓忠诚，因为玉圭薄而不弯，有棱角却不失温润，玉中的瑕疵毫无遮掩，象征臣子不屈不挠、品行端方，对天子毫无隐瞒，十分坦诚。

　　天子下达政令，召唤诸侯回朝、派人抚慰受难百姓、谈判结盟等，使臣必须手持玉圭作为凭证。

　　诸侯结盟时，往往会将盟书刻在玉圭上，以表诚意。

　　东周后期，诸侯争霸，礼崩乐坏。玉圭不够用，有些诸侯就用石圭、陶圭滥竽充数。

　　因为圭的重要性，古人以圭为阴阳之始，把圭形尺(俗称土圭)当天文仪器，测量日影，判断时令。

　　后来，圭臬逐渐成了准则、法度的代名词。奉为圭臬，便由此来。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮]
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