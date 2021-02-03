许多人爱看武侠小说，心里藏着一个侠客梦。诗仙李白就曾幻想仗剑走天涯，“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名”。

许多人爱看武侠小说，心里藏着一个侠客梦。诗仙李白就曾幻想仗剑走天涯，“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名”。

乱世出英雄，战国多侠客。战国四大刺客之一聂政，是咱河南老乡。

《战国策》《史记·刺客列传》中都提到，聂政是魏国轵(zhǐ)人，老家在“轵深井里”，今济源市轵城镇泗涧村。

与聂政齐名的荆轲，为报知遇之恩，假装向秦王献地图，“图穷而匕首见”，舍命刺杀秦王，侠肝义胆，令人钦佩。

聂政也不逊色，他的故事更曲折、更悲壮、更动人心魄。

济源聂政冢

士为知己者死

济源是“洛阳都市圈”的重要成员。泗涧村在济源南部，离洛阳孟津很近。村道旁有个大土堆，其上密植松柏，旁边立着一块碑，上书聂政冢。

当地人以聂政为傲，指着碑上的字说：“看到没？河南省重点文物保护单位。聂政了不起呀！”

史书里说，聂政身手不凡，为人侠义，对母亲很孝顺。

战国时期礼崩乐坏，天下乱糟糟的，官府不作为，流氓横着走。聂政路见不平，拔刀相助，杀了人。他怕仇家报复，带着母亲和姐姐逃离家乡，隐居别处，杀猪屠狗，养家糊口。

当时，韩国内讧，官员严仲子跟相国侠累争权夺势，结下了仇，一心要弄死对方。

听说聂政剑术高超，严仲子想让聂政帮自己报仇。他几次三番到聂家拜访，送酒、送肉、送衣服、送金子，变着花样巴结聂母，非要跟聂政交朋友。

聂政知道严仲子的打算，拒绝了他的礼物：“我隐姓埋名，苟且偷生，就是为了留着命伺候老娘。要是我帮你杀人，搞不好就得送命，到时候谁照顾我娘呢？”

严仲子不肯放弃。他软磨硬泡，照样三天两头去聂家送礼物，和聂政称兄道弟，对聂母百般照顾。后来，聂母去世，严仲子还帮着聂政厚葬了聂母。

聂政被感动了。他为母守孝三年之后，决定报答严仲子，冒死为其刺杀仇敌。

姐姐也是奇女子

那一天终于到来了。聂政孤身一人，仗剑潜入韩国都城，闯进了守卫森严的相府。当时侠累正坐在府中，聂政直步上前，一剑了结了侠累的性命。

侍卫们被这突如其来的状况吓傻了，待反应过来，立即包围了聂政。聂政见突围无望，持剑自毁面容、剜出双眼，剖腹自尽。

相国被杀，韩国国君大怒，将刺客暴尸街头，重金悬赏，要查出刺客的底细。然而聂政面目全非，没人认得出他是谁。

聂政毁了自己的脸，是怕被人认出，连累严仲子和姐姐。然而，他姐姐是刚烈女子，不愿弟弟不明不白地死去，便奋不顾身地去了韩国，来到弟弟的尸体旁，当众抚尸痛哭，大声告诉围观者：“这是我弟弟！这是聂政！他是为了报恩才死的！我弟弟怕连累亲友自毁面容，我怎能因为怕死而埋没他的名声？”

说罢，她撞死在聂政的尸首旁。