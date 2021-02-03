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今日洛阳晴天间多云 气温3℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.22 08:35

　　新的一周，洛阳天气逐渐回暖，赏花看柳，春意更浓。

　　迟日江山丽，春风花草香。泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。前天春分，原本天朗气清的好日子，却被突然而来的沙尘天气搅局，顿时少了诗意。当天，受冷空气大风影响，从西北而来的沙尘暴席卷北方多地，洛阳出现的扬沙和浮尘把天空映衬得一片昏黄，好在这种天气来得快去得也快，前天夜里就逐渐消散了。昨天受冷空气影响，洛阳虽然天气晴朗，但并不暖和，最高气温只有13℃，今天气温开始逐步回升。

　　根据市气象台预测，未来一周洛阳多晴好天气，气温将在波动中回升。25日到26日，受高空低槽东移影响，有阴雨天气，气温略有下降。具体来说——

　　今天(周一)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温3℃到17℃。

　　明天(周二)：多云到晴天，气温4℃到22℃。

　　24日(周三)：晴天间多云，偏东风3级到4级，气温6℃到21℃。

　　25日(周四)：多云到阴天，部分地区有零星小雨，气温9℃到21℃。

　　26日(周五)：阴天有小雨，气温11℃到16℃。

　　27日(周六)：多云转晴天，气温11℃到19℃。

　　28日(周日)：晴天间多云，气温8℃到27℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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