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洛阳地铁时代即将到来 听听这些洛阳人的心声
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.21 22:26

　　“古都即将迈入地铁时代。”“作为土生土长的洛阳人，一步步见证了地铁从规划图到实景图的进程。”21日，在洛阳晚报晚粉秀·洛阳地铁行活动中，晚报的幸运粉丝们一起试乘洛阳地铁，近距离感受洛阳“速度”、见证洛阳变化。

自助购票设备

　　上午9时30分，大家在晚报工作人员的指引下，从应天门站C2出入口进入站厅层。这里唐朝风格的巨型壁画，引得大家驻足拍照。有晚报粉丝说：“站台的装修很漂亮，完美契合洛阳‘古今辉映诗和远方’的城市形象。”

　　市轨道交通集团相关负责人介绍，1号线车站公共区装修方案以“古城新韵、文化之旅”为主题，沿线特色车站在装修设计时均融入了洛阳历史文化元素，以实现古典与时尚的融合。其中，应天门地铁站位于隋唐洛阳城国家遗址公园，地下空间设计时特意选用唐代建筑线条和宫廷纹样呼应地上的盛唐风景。整体装饰风格不仅反映出大唐盛世的辉煌，也展现了新时代洛阳的独特魅力。

候车区
地铁站内的母婴室

　　从站厅层到站台层，有自动手扶电梯、轿厢式直梯、步梯多种方式可供选择，扶梯周边均贴有“小心碰头”的提示。乘坐轮椅的乘客或携带大件行李的乘客，可以选择乘坐轿厢式电梯到达站台层。

　　在站台层，悬挂着的电子屏上显示有列车预计到站时间。在大家的期待中，列车缓缓进站。“地铁起步平稳，运行安静，乘坐舒适度高。”“洛阳地铁洛阳造，作为一名洛阳人很自豪。”大家互相交流的同时，拍照打卡，用镜头记录下自己眼中的洛阳地铁。

出站口指示牌

　　列车到达牡丹广场站后，大家再次乘车返回应天门站，结束当天的体验活动。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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